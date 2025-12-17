Forza Motorsport : l'inévitable mauvaise nouvelle confirmée

Depuis les licenciements opérés par Microsoft en juillet dernier, l'avenir de Forza Motorsport semblait en suspens. Turn 10 Studios a subi des licenciements et restait ouvert pour épauler Playground Games sur le développement de Forza Horizon 6, un jeu de course arcade qui sortira en 2026 et qui nous emmènera au Japon. Et Forza Motorsport dans tout cela ?

La fin des mises à jour Forza Motorsport





Eh bien, Turn 10 Studios vient de confirmer la mauvaise nouvelle dans un long billet de blog : Forza Motorsport n'aura plus de mises à jour de contenu majeur à l'avenir. Les développeurs font le bilan de leur année 2025, plutôt riche en nouveautés, avec notamment le retour du tracé de Fujimi Kaido. Turn 10 Studios déclare :

Notre équipe se concentre désormais sur l'amélioration continue de Forza Horizon 6 en 2026. Par conséquent, nous n'avons pas prévu d'ajouter de nouvelles voitures, de nouveaux circuits, de nouvelles fonctionnalités ni de correctifs réguliers pour Forza Motorsport.

Les serveurs de Forza Motorsport vont perdurer





Forza Motorsport ne va pas totalement être abandonné pour autant. Les développeurs rassurent les fans, les serveurs vont rester ouverts, avec du contenu déjà disponible remis régulièrement en avant.

Cependant, nous continuerons à assurer le support du jeu en maintenant les serveurs en ligne actifs, en organisant des événements et des compétitions spéciales, et en réintroduisant mensuellement les circuits vedettes et les voitures de récompense déjà disponibles, jusqu'à ce que l'intégralité du contenu soit accessible à tout moment.

Sorti en 2023, Forza Motorsport est disponible uniquement sur PC et Xbox Series X|S. Contrairement à Forza Horizon 5, le jeu de course et de simulation n'a pas eu droit à un portage sur PlayStation 5. Les fans vont encore pouvoir s'amuser dans les prochains mois, voire les prochaines années, mais il y a fort à parier que Forza Motorsport suive le même chemin que Forza Motorsport 7 et disparaisse des boutiques en ligne à l'avenir.

