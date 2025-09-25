Forza Horizon 6 officialisé, avec une destination de rêve et une sortie multiplateforme à deux vitesses

Forza Horizon 6 annoncé, direction le Japon !





Pour conclure sa présentation du Tokyo Game Show 2025, qui n'a pas vraiment proposé de fulgurances, Microsoft a dévoilé le prochain épisode de l'une de ses licences cultes, qui était littéralement attendu au tournant par les joueurs. En effet, lors du Xbox Games Showcase en juin dernier, nous avions appris qu'un nouveau Forza était en développement et viendrait célébrer les 25 ans de la marque. Les rumeurs de cet été dévoilaient quant à elles la zone géographique utilisée pour ce Forza Horizon 6, qui se nommera bien ainsi. C'est donc sans surprise que la bande-annonce teaser faisant le tour des plaques d'immatriculation des précédents jeux s'est finalement arrêtée sur le Japon avec un petit maneki-neko avant de nous montrer le mont Fuji. Il faudra toutefois se contenter de ce magnifique panorama pour le moment. Les développeurs ont toutefois livré leur vision en interview, uniquement en anglais pour le moment.

Plateformes et périodes de sortie de Forza Horizon 6





En attendant d'en voir plus de ce monde ouvert au pays du Soleil-Levant en début d'année prochaine, nous savons d'ores et déjà que nous pourrons y rouler en 2026 sur Xbox Series X|S, PC (Microsoft Store et Steam) et dans le cloud, qu'il sera évidemment inclus day one dans le Game Pass et compatible Xbox Play Anywhere.

Mais ce n'est pas tout, car une sortie sur PS5 est d'ores et déjà prévue, mais se fera après le lancement initial, sans plus de précision. Compte tenu du beau succès du portage de Forza Horizon 5, la firme américaine aurait tord de s'en priver.

Vous pouvez vous abonner au PC/Xbox Game Pass Ultimate à partir de 17,99 € pour un mois sur Amazon, à la Fnac ou chez Cdiscount.