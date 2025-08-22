Forza Horizon 6 : la destination du prochain jeu en fuite ?

Un nouveau Forza pour 2026





À la fin du Xbox Games Showcase en juin dernier, Phil Spencer évoquait le 25e anniversaire de Xbox en 2026. Le constructeur aura un tas de nouveaux jeux à proposer aux fans, dont « le prochain Forza », qui n'a pour l'instant pas vraiment été officialisé. Mais Forza Horizon 5 date de 2021, il semble évident que Playground Games développe un nouvel opus, qui devrait sortir l'année prochaine.

Où se déroulera Forza Horizon 6 ?





Bien sûr, les fans de la franchise se demandent où prendra place ce sixième opus de la franchise, qui nous a déjà fait voyager aux États-Unis, en France et en Italie, en Australie, en Grande-Bretagne ou encore au Mexique. Eh bien un importateur de voitures a peut-être fait une boulette. Comme l'ont rapporté des internautes sur Reddit, des développeurs de Playground Games se sont rendus en Australie, chez Cult & Classics, afin de photographier sous tous les angles une kei car. Une citadine compacte difficilement trouvable en Occident, mais qui est très présente... au Japon.

Forza Horizon 6 au Japon ?





Cult & Classics avait publié la photo sur ses réseaux sociaux, avant de la supprimer, laissant penser que Playground Games n'a pas vraiment apprécié cette fuite. Si le développeur anglais compte modéliser des kei cars, Forza Horizon 6 pourrait nous emmener au Japon, pour le plus grand plaisir des fans. Retrouverons-nous le tracé de Fujimi Kaido, qui vient de faire son retour dans Forza Motorsport ? Mystère. Cependant, il est également possible que FH 6 nous permette de piloter une kei car dans une tout autre région, ce ne sont pas les lentes citadines qui manquent dans les jeux de course de la franchise.

Si Forza Horizon 6 doit bien sortir en 2026, nous devrions avoir davantage d'informations dans les mois à venir. En attendant, vous pouvez retrouver le cinquième opus à partir de 60,19 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.