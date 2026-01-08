Ubisoft débute 2026 par une fermeture de studio, ça sent la fin pour Assassin's Creed Rebellion

Nouvelle année, même rengaine





L'année vient tout juste de débuter et les joueurs ont notamment dans le viseur les remakes Prince of Persia : Les Sables du Temps et Assassin's Creed Black Flag Resynced en ce qui concerne Ubisoft. L'éditeur français fêtera en mars prochain ses 40 ans d'existence et, en partie grâce à la création des Studios Vantage, commence enfin à sortir la tête de l'eau sur le plan financier, comme nous l'avions constaté lors de son dernier bilan. Pourtant, ce ne sont pas les détails de sa transformation interne qui sont venus embraser l'actualité ce mercredi, mais l'annonce de la fermeture d'un studio sous son giron... Juste après les fêtes, c'est clairement un coup dur pour de nombreux employés.

Comme rapporté par VGC, c'est donc Ubisoft Halifax au Canada, racheté en 2015 lorsqu'il s'appelait encore Longtail Studios et qui avait été fondé par Gérard Guillemot, qui en fait donc les frais et ferme ses portes. C'est dans un e-mail envoyé aux employés que le sort de l'entreprise a été dévoilé, confirmé par un porte-parole à nos confrères :

Au cours des 24 derniers mois, Ubisoft a entrepris des actions à l'échelle de l'entreprise pour rationaliser ses opérations, améliorer son efficacité et réduire ses coûts. Dans ce cadre, Ubisoft a pris la difficile décision de fermer son studio d'Halifax. 71 postes seront concernés. Nous nous engageons à accompagner tous les membres de l'équipe touchés durant cette transition en leur fournissant les ressources nécessaires, notamment des indemnités de départ complètes et une assistance à la reconversion professionnelle.

Une tentative de mater la Rebellion ?





Outre le fait que ce soit déplaisant d'apprendre une telle nouvelle, c'est son timing qui pose question. En effet, CCTV News rapportait le mois dernier la formation le 18 décembre de la toute première organisation syndicale d'Amérique du Nord chez l'éditeur dans ce studio d'Halifax, avec pas moins de 61 employés ayant signé pour rejoindre la Game & Media Workers Guild of Canada. Évidemment, l'éditeur a affirmé que la décision de cette fermeture avait été prise bien avant, assurant respecter le droit de se syndiquer de ses collaborateurs. Cela peut tout de même être vu comme l'occasion de faire d'une pierre deux coups, ce genre de mouvement étant rarement bien vu du patronat.

La CWA Canada a réagi auprès d'Insider Gaming et compte clairement tirer la situation au clair :

Au Canada, il est illégal pour une entreprise de fermer ses portes parce que ses employés décident de se syndiquer. Bien que nous n'affirmions pas que tel soit le cas ici, nous exigerons d'Ubisoft des informations concernant cette décision soudaine de fermeture. Nous utiliserons tous les recours légaux pour garantir le respect des droits de ces travailleurs et nous assurer qu'ils ne soient en aucun cas bafoués. Nous demanderons à Ubisoft de prouver que cette fermeture n'a aucun lien avec l'adhésion des employés à un syndicat. Les travailleurs, leurs familles, les citoyens de la Nouvelle-Écosse et tous les amateurs de jeux vidéo canadiens méritent ce qu'il y a de mieux.

Comme indiqué sur son site officiel, Ubisoft Halifax s'occupait du développement continu du free-to-play Assassin's Creed Rebellion, à l'origine conçu par Behaviour Interactive et lancé fin 2018. Si le sort du jeu n'est pour le moment pas connu, son support était minimal ces dernières années, avec simplement l'ajout de Naoe et Yasuke au printemps dernier en dehors de correctifs, et des revenus en déclin. La rotation de ses contenus devrait à priori se poursuivre jusqu'en avril, mais il faut se préparer au pire.

Son autre jeu, Rainbow Six Mobile, doit sortir globalement en ce début 2026 après un soft launch en France en janvier 2025. Reste à voir quel autre studio sera en charge du projet, car nous le voyons mal être abandonné.