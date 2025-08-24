Assassin's Creed Mirage : Ubisoft officialise le DLC financé par l'Arabie saoudite, Basim va reprendre du service !

Ce n'était pas un mirage





Ce samedi, la communauté Assassin's Creed a eu droit à une sacrée surprise avec une annonce entourant non pas le dernier épisode en date qu'est Assassin's Creed Shadows, mais bien son prédécesseur Assassin's Creed Mirage. Alors que la gamescom se poursuivait à Cologne, c'est du côté de l'Arabie saoudite qu'il fallait se tourner puisque c'est à la NGSC 2025 (New Global Sport Conference) de Riyad qu'Yves Guillemot a officialisé sur scène le retour de Basim Ibn Is'haq. Si vous suivez nos articles, vous aviez dû voir passer en janvier la rumeur provenant de Les Échos, qui évoquait un investissement de Savvy Games Group pour le financement d'un DLC du jeu. Le doute n'est désormais plus permis.

Avant de voir concrètement ce qui nous attend, des informations intéressantes ont été apportées par gautoz sur Bluesky. En effet, le projet autour de ce contenu additionnel aurait été lancé l'an dernier avec comme objectif une sortie pour fin 2025, avant même que l'accord ne soit signé et sans que le contenu à ajouter ne soit encore totalement fixé. Autant dire que le pari financier était risqué compte tenu de la situation de l'éditeur, surtout que le journaliste rappelle que Mirage a été développé sous la précédente itération du moteur Anvil et non pas l'Anvil Pipeline actuel, qui nécessite donc un support supplémentaire des équipes techniques pour que cette ancienne branche continue d'être utilisée. Quitte à revenir en arrière, serait-ce trop demander d'avoir enfin mode NG+ dans Valhalla ?

Vous serez au passage ravis d'apprendre que c'est à priori bien Ubisoft Bordeaux qui s'occupe du développement en lead, soit un projet qui aurait été en partie créé en parallèle de Traque sur Awaji pour Shadows au cours des derniers mois.

Du soft power qui va profiter aux joueurs





À quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, officiellement, un nouveau chapitre narratif avec des missions inédites vont nous transporter à AlUla au nord-ouest de l'actuelle Arabie saoudite. Fait intéressant, ce site historique et culturel est notamment connu pour ses immenses tombes nabatéennes et d'époques antérieures, soit un terrain fertile pour la licence. Mohammed ben Salmane souhaitant développer le tourisme dans la région, le choix était lui tout trouvé.

Cette nouvelle aventure de Basim sera accompagnée d'améliorations de gameplay pour le jeu de base et sortira d'ici la fin de l'année, nous ne manquerons donc pas de nouveautés en rapport avec la licence. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y aura pas besoin de débourser un centime de plus, ce sera gratuit ! Pour qu'Ubisoft puisse se permettre un tel geste, le chèque reçu a dû être conséquent. Rappelons d'ailleurs qu'Assassin's Creed Mirage a récemment été ajouté au Game Pass. De plus, Lee Majdoub reprendra bien son rôle en anglais.

A New World Awaits?





Suite à l'annonce, les fans se sont évidemment demandé à quel moment de la vie de Basim se déroulera ce contenu. Le concept art n'aide pas, puisqu'il semble y arborer sa tenue d'Initié et non pas celle de Maître Assassin. De plus, un aigle est présent, sauf que la scène finale du jeu montrait justement Enkidu s'attaquer au personnage en raison de son changement de personnalité. Est-ce que les développeurs iraient proposer une suite en retirant l'accès à une fonctionnalité faisant partie du gameplay ? Ce serait osé, surtout s'il n'y a rien pour la remplacer à l'instar de ce qu'a apporté Shadows.

En revanche, nous voyons mal ce périple à AlUla se dérouler en parallèle de la traque de l'Ordre des Anciens à Bagdad. Si Basim ne retourne pas à Alamut durant l'aventure, ce n'est pas pour se rendre encore plus loin de la ville ronde et il serait peu logique que la Confrérie l'envoie en mission ailleurs. Toutefois, il ne faut pas forcément prendre l'illustration pour argent comptant.

En effet, Ubisoft Canada a partagé un visuel avec une nouvelle tenue, qui devrait être celle du DLC.

Autre question, quid de la méta-histoire ? Elle était quasiment absente d'Assassin's Creed Mirage avec uniquement l'introduction faisant le lien avec Valhalla et le fait que les Assassins du présent sous les ordres de William Miles avaient donc accès aux mémoires de Basim. Depuis, l'Animus Hub nous a totalement fait passer à autre chose et tout porte à croire que les évènements qui y sont narrés se déroulent dans le futur. Sauf surprise, nous voyons mal une intégration plus poussée du jeu à la plateforme, ne serait-ce que d'un point de vue technique. Mais est-ce que la possible scène post-crédits qui avait été coupée pourrait enfin être utilisée ? Espérons au moins que cela puisse servir de véritable conclusion à cette précédente ère si tout est désormais mis de côté, ce serait la moindre des choses pour les fans.

Yves Guillemot au NGSC 2025





Pour terminer, voici un extrait de ce qu'a déclaré le CEO d'Ubisoft :

Le Royaume (l'Arabie saoudite, NDLR) est un lieu où ils adorent les jeux. Nous avons besoin des histoires de cette région pour inspirer les prochains jeux. Nous travaillons à AlUla, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, pour créer du contenu qui sera offert gratuitement aux joueurs d'Assassins Creed Mirage.

