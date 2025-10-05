Assassin's Creed Mirage : le DLC Valley of Memory bientôt présenté, Ubisoft donne rendez-vous

Ubisoft donne rendez-vous aux joueurs





Le mois dernier, alors que la gamescom battait son plein, c'est d'Arabie saoudite et de la NGSC 2025 qu'une annonce attendue a enfin été effectuée, celle d'un DLC pour Assassin's Creed Mirage. Faisant suite à une rumeur en début d'année, nous avons donc eu la confirmation qu'Ubisoft compte nous replonger dans l'épisode de 2023 aux commandes de Basim et ce gratuitement d'ici la fin de l'année, bien aidé par les fonds de Savvy Games Group. Jusqu'à présent, la seule certitude est que ce contenu additionnel nous fera voyager à AlUla et que des améliorations de gameplay seront également apportées à l'ensemble du jeu, les développeurs d'Ubisoft Bordeaux étant à nouveau aux commandes. Eh bien, maintenant que leur DLC Traque sur Awaji pour Assassin's Creed Shadows est paru, c'est donc à son tour d'être sous le feu des projecteurs, puisque la révélation est imminente.

Comme vous pouvez le voir via notre capture d'écran ci-dessus, l'écran d'accueil d'Assassin's Creed Mirage affiche depuis ce vendredi dans ses actualités la mention bien claire de l'arrivée d'une mise à jour gratuite, avec en guise d'illustration Basim dans sa nouvelle tenue. Mieux encore, il nous est donné rendez-vous sur YouTube et Twitch le lundi 6 octobre à 18h00 afin d'avoir un aperçu des nouveautés.

Des fuites et du teasing





Si la communauté a bien vite découvert l'annonce en jeu, ce n'est pas par hasard. En effet, tout a commencé jeudi soir du côté de TikTok. Le compte dédié à la licence y a posté une vidéo du directeur artistique de ce DLC, depuis supprimée, mais qui avait été partagée sur les réseaux. Derrière lui se trouvait un visuel montrant Basim et le nom de ce contenu, flouté à la va-vite. Cela a permis à Access The Animus d'y déceler ce qui se cachait en dessous, à savoir Valley of Memory. De plus, un internaute a dans la foulée partagé une capture d'écran provenant de YouTube, montrant une vidéo intitulée « Assassin's Creed Mirage - Valley of Memory Reveal », actuellement privée devant être diffusée le 6 octobre à 18h30 (sans doute un fuseau horaire différent ou une erreur). Nous n'avions alors pas les informations in-game et une autre source sur Discord nous a permis de confirmer la véracité du visuel.

Espérons que cette Vallée de la Mémoire donne aux fans en manque de contenus liés aux Isus un os à ronger, surtout qu'avec un tel titre, le passé devrait être au cœur de la narration. Pour autant, reste à voir de quelle manière il sera intégré au jeu, car en regardant de près le visage de Basim, nous n'avons pas l'impression d'y voir la cicatrice qu'il a obtenue lors de l'épilogue, faite par Enkidu. Bref, wait & see, les réponses à nos interrogations ne devraient pas tarder.

