Call of Duty : après l'échec de Black Ops 7, Activision annonce un gros changement

Le mois dernier, Activision a lancé Call of Duty: Black Ops 7. Oui, un an après Call of Duty: Black Ops 6, Treyarch et Raven Software ont développé un nouvel opus dans cette même franchise. Entre le timing très serré, l'utilisation de l'IA générative pour créer du contenu visuel et divers autres défauts, Call of Duty: Black Ops 7 a été un échec commercial, en comparaison avec les autres opus. Le FPS est même le titre le moins bien noté de la saga par les joueurs sur Metacritic, un record qui fait mal... Surtout lorsqu'il tombe l'année où EA est revenu en force avec Battlefield 6.

Un week-end gratuit pour Call of Duty: Black Ops 7





Alors que la Saison 1 de Call of Duty: Black Ops 7 bat son plein, Activision vient de publier un communiqué sur son site officiel afin de faire plusieurs annonces concernant l'avenir de la franchise. L'éditeur admet que le jeu n'a pas répondu aux attentes de certains fans. Son objectif était de proposer « un successeur spirituel à Black Ops 2 », mais les joueurs n'ont pas été au rendez-vous. Alors pour séduire quelques joueurs supplémentaires, Call of Duty: Black Ops 7 sera jouable gratuitement la semaine prochaine. Les joueurs pourront ainsi découvrir les modes Multijoueur et Zombies, tout en profitant d'un week-end Double XP.

« Une expérience unique chaque année »





Activision promet évidemment d'autres mises à jour saisonnières, afin de faire vivre Call of Duty: Black Ops 7 au fil des mois. L'éditeur affirme que « la Saison 1 est la plus importante jamais réalisée et ce n'est que le début ». Cependant, Activision prend deux grosses mesures :

Nous n'enchaînerons plus les sorties de Modern Warfare ou de Black Ops. Les raisons sont multiples, mais la principale est de vous offrir une expérience unique chaque année.

Les raisons sont multiples, mais la principale est de vous offrir une expérience unique chaque année. Nous privilégierons l'innovation significative, et non les améliorations progressives. Bien que nous ne dévoilions pas ces projets aujourd'hui, nous le ferons avec plaisir le moment venu.

En général, Activision alterne les sous-franchises de Call of Duty (Modern Warfare, Black Ops, etc.), mais pour la première fois, deux épisodes sont sortis l'un après l'autre. Une stratégie qui n'a pas été payante pour l'éditeur, qui ne refera pas la même erreur à l'avenir.

Quels sont les prochains Call of Duty ?





Pour rappel, Infinity Ward développe actuellement le prochain opus de la saga, qui sortira en 2026. Selon des rumeurs, il s'agirait de Call of Duty: Modern Warfare 사, un opus prenant place en Corée du Sud et en Corée du Nord, avec l'Armée de la République de Corée, du Special Air Service (SAS) et de la Task Force 141. Un titre qui marquerait le retour de Vladimir Makarov et qui se déroulerait après Call of Duty: Modern Warfare III (2023). De son côté, Sledgehammer Games s'occuperait d'une toute nouvelle sous-franchise de Call of Duty, attendue en 2027. Tout cela n'a pas encore été confirmé par Activision.

Treyarch et Raven Software vont pouvoir enfin souffler un peu avant de s'attaquer à leur prochain jeu, mais pour certains joueurs, le problème reste le même : Activision va continuer de sortir un Call of Duty par an, en alternant les studios et les sous-franchises. Une stratégie qui a fonctionné pendant de longues années, mais qui semble commencer à s'essouffler.

Si la saga vous intéresse, Call of Duty: Black Ops 7 ne coûte plus que 58,80 € chez Leclerc.