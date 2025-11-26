Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 46) : Call of Duty: Black Ops 7 s'impose en force

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 46





Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. Cette 46e semaine a été marquée par la sortie d'un gros FPS édité par Activision. Même si les ventes étaient faibles au lancement, le titre se hisse quand même en haut du podium.

Call of Duty: Black Ops 7 est en tête des ventes avec sa version PS5, accompagné par EA SPORTS FC 26 et Mario Kart World sur le podium. Légendes Pokémon : Z-A se retrouve en quatrième place, dans sa version Nintendo Switch. Enfin, Call of Duty: Black Ops 7 est également présent en cinquième et dernière place avec sa version Xbox One/Series X.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 10 au 15 novembre 2025 :