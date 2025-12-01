Actualité
Kirby Air Riders 65 19 08 2025

Meilleures ventes de jeux vidéo en France (semaine 47) : Kirby ne fait pas le poids

par
Source: SELL

La dernière exclusivité Switch 2 est bien dans le Top 5 de la semaine, mais derrière les habituels mastodontes.

Le Top 5 des jeux les plus vendus en France, semaine 47

Comme toutes les semaines, nous avons rendez-vous avec le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (S.E.L.L.) pour découvrir le Top 5 des jeux vidéo les plus vendus en France, en édition physique. La semaine était marquée par la sortie d'une nouvelle exclusivité Nintendo Switch 2, mais elle a peiné à atteindre le Top 5.

Meilleures ventes jeux vidéo france semaine 47 2025

EA SPORTS FC 26 est en tête des ventes sur PS5, accompagné par Call of Duty: Black Ops 7 et Mario Kart World sur le podium. EA SPORTS FC 26 occupe également la quatrième place grâce à sa version Switch, tandis que le récent Kirby Air Riders est seulement en cinquième et dernière position.

Top des ventes de jeux vidéo sur consoles en France du 17 au 22 novembre 2025 :

1 - EA SPORTS FC 26 (PS5)

2 - Call of Duty: Black Ops 7 (PS5)

3 - Mario Kart World (Switch 2)

TEST Mario Kart World : la valeur sûre de la Switch 2

4 - EA SPORTS FC 26 (Switch)

5 - Kirby Air Riders (Switch 2)

TEST Kirby Air Riders : le retour survitaminé d’un mythe sur Switch 2
