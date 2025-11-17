TEST Deadpool VR devient un incontournable absolu sur Meta Quest

Tester Deadpool VR, après l'avoir approché pour la preview publiée sur GamerGen, avait quelque chose d’excitant et de risqué à la fois. L’aperçu avait déjà montré un titre surprenant, riche en idées et respectueux du personnage. L’attente était donc immense et la crainte de découvrir un jeu incapable de tenir la distance restait bien présente. Il y avait l’espoir de retrouver une expérience folle, délirante, taillée pour la réalité virtuelle et à la hauteur de ce que les équipes de Meta ont l’habitude de proposer sur leurs meilleurs titres. Il y avait aussi l’envie de croiser un jeu capable de se hisser au niveau de Batman Arkham Shadow, référence majeure dans le domaine.

« Rarement une preview avait laissé présager un résultat aussi solide et la version finale dépasse encore ce qui était espéré »

La crainte disparaît très vite. L’expérience finale se montre largement à la hauteur de ce qui était espéré. En réalité, elle va même plus loin. Deadpool VR appartient à ces rares titres capables de surprendre, amuser, immerger et séduire du début à la fin. Un jeu spectaculaire, brut dans le meilleur sens du terme et totalement aligné avec l’esprit du personnage.

Ce qui frappe dès les premiers instants, c’est l’humour. Un humour totalement fidèle aux comics et aux films. Deadpool, que nous incarnons pleinement, parle sans arrêt, vanne tout ce qui bouge et ne se prive jamais de rire des développeurs eux mêmes. Les dialogues sont incroyablement nombreux et les répétitions rarissimes. Les échanges avec l’agent du Shield créent un rythme permanent, drôle et vivant. Cerise sur le gâteau, le jeu est en complètement localisé en français (voix et textes).

À cela s’ajoute une idée remarquable. Une fois l’aventure terminée, il est possible de rejouer les niveaux avec quatre variations du personnage. Lady Deadpool, Deadpool de l’âge d’or, Deadcool et Deadpool Kid. Trois d’entre eux permettent d’accéder à des salles réservées, remplies de secrets et de contenus supplémentaires. Ces relectures modifient même certains dialogues qui s’adaptent à la nouvelle version du personnage. Ce soin du détail impressionne.

Tout au long du jeu, l’esprit Deadpool reste parfaitement respecté. Aucun passage ne sonne faux et certaines idées de mise en scène témoignent d’une immense liberté créative.

Notation Verdict 19 20