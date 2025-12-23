CINEMA : Avengers: Doomsday, le premier teaser est enfin en ligne, comportant un détail intriguant

Doomsday is coming





En début de semaine dernière, un premier teaser du film Avengers: Doomsday a fuité sur la Toile. Malgré la drôle d'époque dans laquelle nous vivons et où tous leaks doivent désormais être pris avec de grosses pincettes en raison de l'usage abusif de l'IA générative, il était bel et bien réel. En effet, Marvel Studios a décidé de diffuser en salles une série d'à priori quatre courtes bandes-annonces afin de promouvoir ce futur blockbuster, à raison d'une nouvelle par semaine. Forcément, envoyer en avance un tel matériel marketing dans les cinémas à travers le monde ne pouvait que finir ainsi. Notez qu'en France, tous les établissements n'ont pas joué le jeu, de quoi frustrer l'audience, même si ce n'est que de la pub avant une séance.

L'étape suivante, c'était donc évidemment la diffusion officielle sur la Toile de la première de ces vidéos, qui a donc eu lieu ce mardi 23 décembre à 15h00.

Bande-annonce teaser VO

Steve Rogers sera de retour !





À la fin d'Avengers: Endgame, Captain America retournait dans le passé afin d'y restituer les Pierres d'Infinité et Mjølnir qui avaient été empruntés... sauf qu'il n'est pas revenu comme prévu, décidant de rester vivre auprès de Peggy Carter et de léguer son bouclier à Sam Wilson après avoir bien vécu. La dernière scène montrait justement une maison que nous retrouvons dans la vidéo du jour.

Bon, les plus pointilleux constateront que malgré la ressemblance, le décor utilisé n'est pas exactement le même, rien qu'au niveau de l'allée bien plus longue à l'époque, mais à moins de regarder les deux séquences en simultanée, cela fait suffisamment illusion. Premier détail intéressant à relever, Steve pilote désormais une Triumph, marquant un changement radical avec sa période où il endossait son costume de héros, puisqu'il utilisait des Harley-Davidson. Difficile d'identifier le modèle sans un plan d'ensemble et donc la période. De plus, il arbore une alliance sur son annulaire gauche, signe qu'il est d'ores et déjà en couple à ce moment-là.

Autre détail, nous le voyons ranger dans une boîte son costume qu'il portait lors de son voyage dans le passé. Enfin, il est montré souriant, tenant un jeune enfant dans ses bras ! Autant dire qu'il a bien eu la vie tranquille à laquelle il aspirait. Évidemment, toutes ces scènes ne seront pas forcément dans cet ordre ni à la suite les unes des autres dans le film. Puisqu'il sera présent, il faut croire que le devoir va le rappeler d'une manière ou d'une autre, car nous imaginons mal Chris Evans avoir été rappelé juste pour de la figuration. Est-ce que ce sera par l'intervention du TVA ou directement du Docteur Fatalis, cela reste à voir.

Un premier poster et un étrange teasing





Concernant ce dernier, le logo des Avengers arbore justement des tons verdâtres propres à Doom, avec des vitraux que nous verrions bien être associés à un château en Latvérie... Il est repris sur la première affiche du long-métrage, qui poursuit la tradition. Et outre la date de sortie internationale fixée au 18 décembre 2026 (suite au report), un compte à rebours de 11 mois, 24 jours et 15 heures est présent (une Doomsday Clock de circonstance), conduisant jusqu'au lancement. Sauf que nous pouvons voir ceci durant une fraction de seconde :

1e : 24ber : 0 2020

Dans la vidéo française, le premier zéro est confondu avec un deux, mais le message reste sinon le même :

1 :é 24 bre: 0202 0

À n'en pas douter, les prochaines vidéos devraient elles aussi y aller de leur indice cryptique du même genre.

Bande-annonce teaser VF

En France, Avengers: Doomsday sortira dès le 16 décembre 2026. En attendant, vous pouvez toujours revoir Avengers: Endgame pour vous y préparer, qui est vendu 12,82 € en Blu-ray UHD sur Amazon.

