CINEMA : Minecraft, le film bat encore un record tandis qu'Eli Roth explique l'échec de son Borderlands

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma, c'est visiblement quitte ou double au box-office, qu'importe les avis des critiques spécialisés. Sur Rotten Tomatoes, Minecraft, le film a écopé d'un score de 46 % de la part de la presse spécialisée, mais cela ne l'a pas empêché d'effectuer le meilleur lancement pour un long-métrage adapté d'un jeu vidéo, battant ce record détenu par Super Mario Bros. Le Film. Ce week-end, il vient encore de battre un autre record.

Minecraft, le film est désormais l'adaptation de jeux vidéo en live action ayant rapporté le plus d'argent, avec 550 millions de dollars au box-office, selon Box Office Mojo. Il dépasse donc Sonic 3, le film, mais il lui reste un dernier record à aller décrocher : celui de l'adaptation de jeux vidéo, tout court, ayant rapporté le plus d'argent, détenu pour le moment par le film d'animation Super Mario Bros. Le Film, qui avait généré plus de 1,3 milliard de dollars au box-office.

Des chiffres énormes, à des années-lumière de ceux de Borderlands l'année dernière. Les critiques étaient encore plus négatives (10 % sur Rotten Tomatoes) et l'adaptation a fait un four au cinéma, ne rapportant que 33 millions de dollars (pour un budget estimé à 115 millions de dollars). Le réalisateur Eli Roth est revenu sur l'énorme échec de Borderlands dans le podcast The Town (via Dark Horizons). Eli Roth explique qu'il a découvert son film en même temps que les spectateurs, qui a subit tellement de réécritures et de reshoots au point que le scénariste Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) a retiré son nom du générique. Mais surtout, c'est l'épidémie de COVID-19 qui grandement perturbé le tournage :

Je travaillerais à nouveau avec Lionsgate, mais je ne travaillerais pas dans ces circonstances. Je pense qu'aucun d'entre nous n'avait anticipé la complexité des choses avec le COVID. Pas seulement en termes de tournage, mais aussi de prises de vues improvisées ou de reshoots, avec six personnes sur des plateaux différents, et chacun de ces plateaux est fermé à cause de la réouverture des villes. Et maintenant, il y a une épidémie de COVID… On ne pouvait pas se préparer ensemble, je ne pouvais pas être avec mes cascadeurs, je ne pouvais pas faire de prévisualisation, tout le monde était dispersé. On ne peut pas préparer un film à cette échelle sur Zoom, et je pense qu'on pensait tous pouvoir y arriver, et on s'est fait botter le cul.

Difficile de dire si la pandémie est la seule raison de la piètre qualité de Borderlands, mais il est évidemment que les restrictions sanitaires appliquées pendant le tournage n'ont pas aidé Eli Roth et son équipe. Pour rappel, Jack Black est présent dans le film, il double Claptrap, mais c'est bien son rôle de Steve qui rapporte le plus d'argent au cinéma.