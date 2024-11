CINEMA : Minecraft : Le Film envoie un enfant à la mine et rassure avec sa première vraie bande-annonce

L'année prochaine, les fans pourront se rendre au cinéma afin de découvrir Minecraft : Le Film, une adaptation en live action du jeu vidéo culte de Markus « Notch » Persson et Mojang Studios. Nous avions déjà eu droit à un teaser pour le moins perturbant en septembre dernier, mais Warner Bros. dévoile cette semaine une vraie bande-annonce :

Donner vie à l'univers de Minecraft en live action est toujours aussi dérangeant, les humains évoluant ici dans un monde cubique aux côtés de créatures en images de synthèse. La vidéo nous en apprend un peu plus sur le scénario, montrant le jeune Steve rêvant d'explorer une mine, de quoi donner des sueurs froides à l'UNICEF. Devenu adulte et sous les traits de Jack Black, Steve met la main sur un artefact le transportant à la Surface. Il est rejoint par Garrett (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) et Dawn (Danielle Brooks), tout ce beau monde va devoir trouver un moyen de rentrer à la maison.

La bande-annonce est bourrée de fan service, que ce soit la musique de C418, les constructions loufoques avec de la Redstone, le craft d'épée sur une grille, le Nether ou encore une Perle de l'Ender. Tout cela a de quoi rassurer les joueurs après le premier teaser décevant de la rentrée.

Réalisé par Jared Hess (Napoleon Dynamite, Super Nacho, Gentlemen Broncos), Minecraft : Le Film sortira au cinéma le 2 avril 2025. D'ici là, vous pouvez acheter le jeu et des produits dérivés sur Amazon, Cdiscount et Fnac.