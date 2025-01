CINEMA : Return to Silent Hill est « un nouveau film, avec des règles, comme Silent Hill 2 trahissait Silent Hill »

En octobre 2022, lors de la première Transmission consacrée au grand retour de la saga Silent Hill, Konami avait officialisé et dévoilé les premiers artworks de Return to Silent Hill, un nouveau film d'horreur réalisé par Christophe Gans. Le cinéaste français avait déjà assuré la réalisation du premier volet, plutôt réussi, mais c'est M. J. Bassett qui s'était occupé de la suite, à oublier.

Return to Silent Hill se basera sur Silent Hill 2, qui a eu droit à un remake récemment, et mettra en scène Jeremy Irvine dans le rôle de James Sunderland et Hannah Emily Anderson dans celui de Mary. Pyramid Head sera évidemment de la partie, sa présence sera cette fois logique, Konami avait même publié une bande-annonce sur les réseaux sociaux... avant de la supprimer. Il faut dire que Return to Silent Hill prend du retard, mais Christophe Gans a évoqué son film lors d'un entretien accordé à Première, qui partage même un teaser :



Le réalisateur français déclare :

Silent Hill 2, c’est peut-être l’expérience la plus angoissante jamais proposée par un jeu vidéo.

L’écart temporel entre les deux films était nécessaire. Return to Silent Hill n’est pas une suite. C’est un nouveau film, avec des règles, comme Silent Hill 2 trahissait Silent Hill. Le second jeu a établi que cet univers n’existait pas, sauf dans la tête du personnage. On passe d’un univers parallèle à la vision subjective du héros. Le male gaze est l’essence profonde de Silent Hill 2… Soit je refaisais bêtement le premier film, soit je profitais de ce laps de temps pour faire une expérience différente. Moi aussi, j’ai changé. Je ne suis plus le même. Le premier film, je le voyais comme un opéra de l’horreur, très ample, avec de grands décors, des mouvements de grue… Là, il y a beaucoup de drones, de caméra portée, même pour des plans qu’on aurait pu faire avec des rails. Le résultat est très, très différent.