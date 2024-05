CINEMA : Return to Silent Hill, première image de Pyramid Head, il est réussi !

Après avoir déjà adapté de manière assez libre le premier Silent Hill en film en 2006, Christophe Gans s'attaque désormais à sa suite. Silent Hill 2 est un survival-horror culte, qui aura droit à un remake par Bloober Team, mais donc aussi à une adaptation au cinéma avec Return to Silent Hill.

En plein Festival de Cannes, voilà que les producteurs ont dévoilé la première image de Pyramid Head dans Return of Silent Hill. Il s'agit sans doute de la première rencontre du monstre dans les appartements, la créature emblématique arbore ici un casque bien plus proche de Silent Hill 2, avec une tout de même une face avant reliée par des barres d'acier et non pleine. Au moins, il est plus réussi que dans Silent Hill (C. Gans, 2006) et Silent Hill Revelation 3D (M. J. Bassett, 2012), de quoi rassurer les fans.

Variety, qui partage cette image, en profite pour faire un rappel sur le scénario, un poil différent de celui déjà diffusé. Il n'est plus question de Jacob Crane, James se rend simplement à Silent Hill pour retrouver Mary, l'amour de sa vie, en devant faire face à un mal inconnu et des créatures terrifiantes. Reste à savoir si ce fameux Jacob sera bien présent, lui qui n'est pas dans le jeu. Côté casting, Jeremy Irvine (Cheval de guerre) incarnera James, tandis qu'Hannah Emily Anderson (Jigsaw) prêtera ses traits à Mary., les acteurs castés pour Eddie, Laura et Angela sont encore inconnus.

Return to Silent Hill est attendu au cinéma en 2024, mais il n'a pas encore de date de sortie.