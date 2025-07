Sony et Bandai Namco forment une grosse alliance, mais pas pour des jeux vidéo

Tout le monde connaît Sony, constructeur des PlayStation, éditeur de jeux et même développeur avec ses studios first party, mais la firme japonais officie dans de nombreux secteurs. De son côté, Bandai Namco Holdings a des activités dans les jeux vidéo, mais aussi dans les jouets ou encore les animes. C'est ce dernier secteur qui est au cœur d'un gros partenariat.

Sony s'associe avec Bandai Namco





Dans un communiqué publié aujourd'hui, Sony annonce un partenariat stratégique avec Bandai Namco, le premier va même acheter 16 millions d'actions du second pour environ 68 milliards de yens (environ 400 millions d'euros). Cela ne représente que 2,5 % des actions totales de Bandai Namco.

Une collaboration pour des animes et des mangas





Grâce à ce partenariat, Sony et Bandai Namco vont se concentrer sur « le développement de la communauté de fans de produits sous licence tels que les anime et les mangas à travers le monde », ainsi que « sur le renforcement de leur engagement, notamment dans le secteur de l'anime, où une croissance rapide du marché est attendue ». Vous l'aurez compris, pas de jeux vidéo ici, mais une collaboration pour produire des animes et mangas avec les nombreuses licences de Bandai Namco. Ce dernier fabrique également des jouets, du merchandising est déjà prévu.

Sony et Bandai Namco envisagent également « des discussions approfondies sur le développement et la promotion conjoints de propriétés intellectuelles telles que l'anime et le manga ». Vous l'aurez compris, les deux firmes japonaises vont mettre le paquet sur les animes et les mangas, un secteur particulièrement porteur dans l'Archipel, mais également très populaire en France.

Vous pouvez retrouver de nombreux mangas à la Fnac.