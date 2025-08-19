Kingdom Come: Deliverance II dévoile son deuxième DLC, il sortira bientôt !

Un second DLC pour Kingdom Come: Deliverance II





Kingdom Come: Deliverance II a rencontré un vrai succès critique et commercial à sa sortie en février dernier. Le jeu de rôle de Deep Silver et Warhorse Studios a droit à du contenu additionnel, les joueurs ont déjà pu découvrir le premier DLC Brushes with Death, les studios ont profité de la gamescom Opening Night Live 2025 pour officaliser la seconde extension.

L'Héritage de la Forge dévoilé en vidéo





Warhorse Studios et Deep Silver nous présentent L'Héritage de la Forge, un DLC qui permettra à Henry de devenir maître de la guilde des forgerons de Kuttenberg (aujourd'hui Kutná Hora). Voici ce qu'il faut savoir sur ce contenu additionnel :

De retour à Kuttenberg, Henry met ses talents maître de forgeron à l'épreuve pour acquérir et restaurer une forge autrefois réputée. Détruite par un incendie, son père, Martin, y a passé sa jeunesse en tant qu'apprenti. En suivant les traces laissées par son père, Henry découvre son héritage en tant que forgeron, révélant une partie de sa vie qui était restée secrète jusqu'à présent. Fort de son nouveau titre de forgeron, Henry devient maître et aide les habitants de Kuttenberg à fabriquer des épées, des armures et à répondre à d'autres demandes plus originales. En plus des nouvelles quêtes quotidiennes, Henry débloquera la possibilité de gagner de l'argent, ce qui permettra d'accéder à un tout nouveau système de personnalisation des bâtiments. Ce système propose plus de 136 millions de combinaisons pour personnaliser la forge, les quartiers privés et leurs environs. Une fois décorée, la forge devient un lieu où l'on a envie de revenir et que l'on considère comme sa maison. La façon dont les joueurs choisiront de concevoir la maison de Henry aura un impact direct sur le gameplay. Les fans font devoir choisir entre esthétique et utilité, mais avec le temps, tout peut être amélioré. La maison d'Henry : les nouvelles fonctionnalités de conception permettent aux joueurs de construire une maison unique, en personnalisant la forge, les quartiers privés et leurs environs. Plus de 100 millions de combinaisons possibles.

Un voyage à continuer avec Henry : de retour à Kuttenberg et les fans vont pouvoir se replonger dans leurs souvenirs et rencontrer les connaissances du défunt père de Henry. Il faudra transformer des étrangers en alliés dans une quête significative pour perpétuer l'héritage de la famille, et découvrir une partie de la vie de son père, restée cachée jusqu'à présent.

Compétences de forgeron : en gravissant les échelons, Henry deviendra maître de la guilde des forgerons de Kuttenberg. Il faudra accepter des commandes de forge qui renforceront la réputation, pour ainsi débloquer des plans exceptionnels de nouvelles armures et armes, tout en aidant les habitants de Kuttenberg à fabriquer des épées, des armures et à répondre à toute autre demande.

Quand sortira le prochain DLC de Kingdom Come: Deliverance II ?





La date de sortie de L'Héritage de la Forge est fixée au 9 septembre 2025 dans Kingdom Come: Deliverance II. Pour rappel, les joueurs qui possèdent l'Édition Gold ou l'Expansion Pass auront gratuitement accès à ce DLC. Vous pouvez acheter Kingdom Come : Deliverance II - Gold Edition à 60,43 € chez Leclerc.