Kingdom Come: Deliverance II, le DLC Mysteria Ecclesiae et la Royal Edition lancés en vidéo

Le 3e DLC de Kingdom Come: Deliverance II est disponible





Warhorse Studios et Deep Silver sont fier d'annoncer que le tout dernier DLC de Kingdom Come: Deliverance II, Mysteria Ecclesiae, est disponible ! Il transporte Henry dans les couloirs sacrés du monastère de Sedletz, afin d'enquêter sur le mystère entourant une épidémie. Dans Mysteria Ecclesiae, Henry enquête sur une épidémie mortelle qui se propage au sein du monastère de Sedletz. Pourtant, la réalité est bien plus obscure... Les cryptes de l'église ont été profanées, des gardes patrouillent partout et le mystère plane dans chaque recoin. Pour percer ce mystère à jour, Henry devra compter sur sa ruse, ses talents d'alchimiste et une bonne dose de discrétion. Ce nouveau DLC propose de nouvelles quêtes, des personnages mémorables, plusieurs fins possibles, mais aussi de nouveaux équipements : tenue, arme, potions et livres, le tout intégré dans une aventure riche en enquêtes.

Une Royal Edition pour Kingdom Come: Deliverance II





Également disponible, la Royal Edition de Kingdom Come: Deliverance II propose l'aventure médiévale ultime, incluant l'ensemble des contenus additionnels et DLC. Fidèle à l'esprit unique et rebelle de la franchise, un trailer est déjà disponible, mettant en vedette le morceau « Made to Parade » des très célèbres Queens of the Stone Age. Il met également en avant le contenu considérable, les très bonnes critiques et l'incroyable voyage que Kingdom Come: Deliverance II propose depuis son lancement.

Soif de vie médiévale ?





Avec le pack Kingdom Come: Deliverance Saga, les joueur vont pouvoir faire l'expérience de l'intégralité de la série Kingdom Come: Deliverance : il comprend les Royal Edition de Kingdom Come: Deliverance et Kingdom Come: Deliverance II.

Mysteria Ecclesiae est disponible depuis le 11 novembre. Débloquez l'expérience complète avec Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition qui comprend le jeu de base, l'ensemble du Chasseur Vaillant et l'Expansion Pass (qui donne accès aux trois DLC payants et au pack éphémère Shields of Season).

Kingdom Come: Deliverance II Royal Edition est disponible à 49,99 € (-38 %) sur Gamesplanet.