TEST Pokémon Pokopia : le Pokémon le plus zen jamais conçu sur Switch 2

Un monde en peluche (mais pas sans relief)





Pokémon Pokopia marque un virage inattendu pour la licence. Et pour cause, ici, pas de combats, pas d’arènes, pas de Ligue. Nous incarnons un Métamorph prenant l’apparence d’un humain, chargé de redonner vie à un monde déserté par l’humanité. Guidés par le Professeur Bouldeneu, nous apprenons à transformer l’environnement, à créer des habitats et à convaincre les Pokémon de revenir s’installer. Développé en collaboration avec The Pokémon Company, GAME FREAK et Koei Tecmo, ce spin-off exclusif à la Nintendo Switch 2 assume totalement son ADN cosy. Et le pari est loin d’être gagné d’avance... Nous avons retourné cette expérience, il est temps de vous en parler.

Un univers accueillant et chaleureux.

Avant toute chose, penchons-nous la partie visuelle. Alors, cela donne quoi ? Eh bien Pokémon Pokopia mise avant tout sur le charme plutôt que sur la démonstration technique brute. La direction artistique adopte des tons pastel, des contours doux et une lumière chaleureuse qui enveloppe chaque zone d’un petit voile réconfortant. Les Pokémon affichent des animations simplistes, avec quelques mimiques attendrissantes, et les environnements évoluent visuellement à mesure que nous les transformons. Une terre sèche qui récupère sa verdure, un coin désertique qui se remplit d’arbres et de points d’eau. Oui, la progression s’observe à l’œil nu et renforce cette sensation de renaissance permanente. L’ensemble respire la cohérence et assume pleinement son identité cosy.

Parlons peu, parlon bien, techniquement, le jeu reste solide sans chercher à rivaliser avec les vitrines graphiques les plus ambitieuses du moment. En d’autres termes, les textures sont propres, les modèles détaillés juste ce qu’il faut, et la fluidité demeure stable dans la grande majorité des situations. Nous notons toutefois la présence de clipping dans les environs puisque certains éléments de décor apparaissent sans crier gare, notamment dans des zones (très) vastes ou lors de déplacements rapides en hauteur. Rien de catastrophique, mais suffisamment visible pour rappeler que Pokopia privilégie la direction artistique au réalisme ou à la profondeur d’affichage. Malgré cela, la lisibilité reste excellente, même lorsque les constructions s’accumulent.

Que ce soit en mode TV ou en Portable, le rendu demeure plaisant à regarder. Sur grand écran, les couleurs éclatent et les environnements gagnent en ampleur. En nomade, la douceur des teintes et la clarté de l’interface rendent l’expérience particulièrement confortable. Vous l’aurez donc compris, le style visuel, pensé pour être chaleureux plutôt qu’impressionnant, fonctionne dans toutes les configurations. Pokémon Pokopia ne cherche pas à en mettre plein les yeux, il préfère nous envelopper dans un univers accueillant et chaleureux, et sur ce point, le pari est largement réussi.

Notation Verdict 18 20