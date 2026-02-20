Pokémon Version Rouge Feu et Vert Feuille débarquent sur Switch pour les 30 ans de la licence

Vendre de la nostalgie





La semaine prochaine, la licence Pokémon fêtera ses 30 ans, un cap symbolique. Les festivités sont d'ores et déjà lancées en amont de cette Journée Pokémon 2026 avec une surprise pour les joueurs. En effet, Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille vont faire leur arrivée sur Switch à cette occasion, le vendredi 27 février ! Ces deux jeux Game Boy Advance étaient des remakes des titres originaux de 1996 que nous avons pu expérimenter en 2004. Et, non, ce n'est pas par le biais du Nintendo Switch Online qu'ils vont être proposés, mais bien à l'achat.

Des ROMs vendues sans effort





Il faudra attendre la fin du Pokémon Presents pour y jouer, mais ils peuvent d'ores et déjà être précommandés sur l'eShop. En revanche, difficile de totalement se réjouir. Pour commencer, chaque jeu est commercialisé au prix de 19,99 €. Oui, pour des jeux ayant plus de 20 ans, ça pique. Ensuite, comme à l'époque, plusieurs itérations sont proposées à l'achat, chacune ne contenant qu'une seule langue. En Europe, il y en a donc cinq (français, anglais, italien, allemand et espagnol), il faut bien faire attention. C'est assez flemmard. Quant au multijoueur, il sera uniquement en local sans changement.

Une FAQ sur le site nord-américain précise qu'aucune édition physique n'est prévue, tandis que la description en boutique indique que le support de Pokémon HOME sera proposé à l'avenir.

Le Japon légèrement privilégié





Dans l'Archipel, en plus de cartes de téléchargement avec le code des jeux, une édition spéciale vendue 19 800 ¥ va être proposée via le Pokémon Center Online, incluant un beau coffret et une réplique des packagings de l'époque.

Vous pouvez retrouver des visuels du jeu et de cette édition en page suivante. Par ailleurs, la bande-son de Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille a été ajoutée à Nintendo Music.

