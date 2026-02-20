Actualité Switch
Accueil Switch Actualités
Pokémon Version Rouge Feu Vert Feuille vignette 20 02 2026

Pokémon Version Rouge Feu et Vert Feuille débarquent sur Switch pour les 30 ans de la licence

par
Source: The Pokémon Company

Les remakes de la 1G vont faire leur retour, devenant accessibles à l'ensemble des possesseurs de Switch.

Vendre de la nostalgie

La semaine prochaine, la licence Pokémon fêtera ses 30 ans, un cap symbolique. Les festivités sont d'ores et déjà lancées en amont de cette Journée Pokémon 2026 avec une surprise pour les joueurs. En effet, Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille vont faire leur arrivée sur Switch à cette occasion, le vendredi 27 février ! Ces deux jeux Game Boy Advance étaient des remakes des titres originaux de 1996 que nous avons pu expérimenter en 2004. Et, non, ce n'est pas par le biais du Nintendo Switch Online qu'ils vont être proposés, mais bien à l'achat.

Des ROMs vendues sans effort

Il faudra attendre la fin du Pokémon Presents pour y jouer, mais ils peuvent d'ores et déjà être précommandés sur l'eShop. En revanche, difficile de totalement se réjouir. Pour commencer, chaque jeu est commercialisé au prix de 19,99 €. Oui, pour des jeux ayant plus de 20 ans, ça pique. Ensuite, comme à l'époque, plusieurs itérations sont proposées à l'achat, chacune ne contenant qu'une seule langue. En Europe, il y en a donc cinq (français, anglais, italien, allemand et espagnol), il faut bien faire attention. C'est assez flemmard. Quant au multijoueur, il sera uniquement en local sans changement.

Une FAQ sur le site nord-américain précise qu'aucune édition physique n'est prévue, tandis que la description en boutique indique que le support de Pokémon HOME sera proposé à l'avenir.

Le Japon légèrement privilégié

Dans l'Archipel, en plus de cartes de téléchargement avec le code des jeux, une édition spéciale vendue 19 800 ¥ va être proposée via le Pokémon Center Online, incluant un beau coffret et une réplique des packagings de l'époque.

Pokémon Version Rouge Feu Vert Feuille édition spéciale Japon 01 20 02 2026

Vous pouvez retrouver des visuels du jeu et de cette édition en page suivante. Par ailleurs, la bande-son de Pokémon Version Rouge Feu et Pokémon Version Vert Feuille a été ajoutée à Nintendo Music.

Pokémon Pokopia (Carte clé de jeu) est lui disponible en précommande à 59,99 € chez Cdiscount.

Lire aussi : Pokémon s'invite au Super Bowl pour lancer sa campagne Quel est ton préféré ?

redacteur vignetteAlexandre SAMSON (Omega Law)
Rédacteur
Accro à Assassin's Creed et Destiny, grand amateur de RPG et passionné d'expériences vidéoludiques en général. Lecteur de comics (DC) et de divers mangas (One Piece !). Chimiste de formation et Whovian dans l'âme.
Me suivre : Twitter GamergenInstagram Gamergen
Mots-clés
Pokémon Version Rouge Feu Pokémon Version Vert Feuille Game Freak The Pokémon Company Switch date de sortie Vidéo Bande-annonce Trailer prix eShop images visuels édition spéciale Japon 30e anniversaire 30 ans

Commenter 1 commentaire

Commenter Lire les commentaires