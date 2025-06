TEST Street Fighter 6 : que vaut la version Switch 2 ?

Même si cela semble se perdre au fil des années, les jeux de combat ont toujours un aspect convivial et communautaire. Il suffit d’inviter des amis à la maison et de faire tourner les manettes pour s’amuser au fil des rounds, un principe qui colle parfaitement à la Switch 2 de Nintendo, une console portable disposant d’emblée de deux petites manettes tenues à l’horizontal, les Joy-Con 2. C’est sans surprise que Capcom a donc porté Street Fighter 6 sur Nintendo Switch 2, nous avons enchaîné les combats dans les différents modes de jeu, il est temps de vous livrer notre verdict.

Street Fighter 6 reste une très bonne pioche pour les amateurs de versus fighting qui ont une manette Pro Controller.

Ne tournons pas autour du pot, Street Fighter 6 est vraiment très bon sur Switch 2, mais le mode World Tour souffre de petits défauts qui ne se retrouvent pas dans les autres modes, avec du clipping, des combats à 30 fps et un peu d’aliasing, là où le reste du jeu tourne à 60 images par second avec une image sans défaut. Il est clair que le mode World Tour est imparfait, avec également un scintillement autour de certaines textures, un souci déjà vu dans d’autres titres utilisant le RE Engine. Graphiquement, ce n’est pas bien méchant, mais le framerate au rabais de ce mode World Tour risque de rebuter les fans les plus exigeants, qui veulent une fluidité parfaite pour sortir leur meilleur quart de cercle + poing.

Dans les autres modes de jeu, c’est un régal, les textures sont fines, les niveaux sont bien détaillés et les 60 fps offrent un vrai confort de jeu… à condition d’avoir la bonne manette. Oui, il est évidemment possible de jouer à Street Fighter 6 en mode Portable, avec les Joy-Con 2, mais malgré des manettes un peu plus grandes que sur Switch 1, les boutons restent encore un peu trop rapprochés et l’absence de véritable croix directionnelle est un gros point noir. Les plus motivés, et surtout les moins exigeants, oseront même jouer avec un seul Joy-Con 2 à l’horizontal, c’est bien pratique de pouvoir jouer à deux en coup de vent avec le mode Sur Table, mais la maniabilité est loin d’être optimale. Ça fait vite mal aux doigts, le joueur appuie involontairement sur certains boutons, c’est la galère pour sortir le moins coup spécial, même avec les commandes Moderne. Le mieux reste de trimbaler une manette Pro Controller dans son sac, elle change vraiment tout, ou d’attendre pour d’inévitables Joy-Con 2 de fabricants tiers, comme HORI, avec une croix directionnelle.

Pourtant, Capcom a bien rajouté des modes inédits pour tenter de s’amuser avec les Joy-Con 2, à commencer par les batailles au gyroscope. Concrètement, plus question ici d’appuyer sur les boutons, il faut bouger le Joy-Con 2 à l’horizontal pour déplacer son personnage, le secouer de haut en bas pour lancer un coup, appuyer sur n’importe quelle touche ABXY pour sortir un coup spécial et effectuer un mouvement de rotation pour sortir l’attaque ultime. Un mode étonnant, réservé au 1 vs 1, plutôt amusant pour les néophytes, mais les commandes restent assez limitées et aléatoires pour y trouver un réel intérêt sur la durée.

Puis vient un second mode, pour brûler des calories. Nous retrouvons les mêmes commandes au gyroscope, mais le but est ici de faire un maximum d’efforts pour brûler davantage de calories que l’adversaire. C’est encore plus le bazar, le Joy-Con 2 virevolte dans tous les sens (pensez à attacher la dragonne) et le chiffre de kcal est clairement exagéré (un message le précise même à l’écran). Là encore, c’est un peu ajout rigolo cinq minutes, mais c’est tout.

Malgré ces deux modes très anecdotiques, Street Fighter 6 reste une très bonne pioche pour les amateurs de versus fighting qui ont une manette Pro Controller. La maniabilité n’est toujours pas optimale avec les Joy-Con 2 et même s’il est intéressant de pouvoir jouer n’importe où à deux avec une seule console et les petites manettes tenues à l’horizontal, les fans du genre auront bien du mal à sortir les bons coups au bon moment. Le rendu graphique est appréciable, mais le mode World Tour est clairement en deçà du reste, dommage.

Les plus Street Fighter 6 dans sa poche

Le plaisir immédiat avec une manette Pro Controller

C’est beau, c’est fluide… Les moins … sauf en mode World Tour

Les modes inédits avec le gyroscope très anecdotiques

Jouer avec les Joy-Con 2, toujours une galère (surtout avec un seul Joy-Con 2 !)

