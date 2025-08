Octopath Traveler 0 : une réimagination de Champions of the Continent dévoilée, mais déjà entachée par des décisions douteuses

Les jeux en HD-2D jusqu'à présent

En 2018, Square Enix sortait en exclusivité (temporaire) sur Switch un jeu de rôle à l'ancienne arborant une esthétique fort séduisante et proposant une aventure non linéaire dans son approche, Octopath Traveler. Depuis, la HD-2D a été adoptée sur divers projets comme Triangle Strategy, LIVE A LIVE, Dragon Quest III HD-2D Remake et prochainement les deux autres épisodes de la trilogie, mais aussi le jeu mobile Octopath Traveler: Champions of the Continent et évidemment Octopath Traveler II, qui était une aventure indépendante du premier. Eh bien, le Nintendo Direct Partner Showcase est venu en rajouter deux autres, dont un quatrième projet venant étendre la licence.

Clairement, la Team Asano ne chôme pas et étonne, puisque le prochain épisode ne sera pas affublé d'un « 3 », mais va à l'instar d'un certain Yakuza bien montrer qu'il s'agira d'une préquelle en se faisant appeler Octopath Traveler 0. Et cela n'a rien d'anodin.

Qu'est-ce qu'Octopath Traveler 0 ?





Cette préquelle nous fera donc de nouveau arpenter le continent d'Orsterra du premier jeu, sauf que nous incarnerons un personnage créé de toutes pièces (apparence, voix, mouvements, etc.), dont la ville de Wishvale située dans les Sylve-terres aura été dévastée par les flammes suite à une attaque le « Jour de la révérence ». Que nous choisissions de rebâtir ou nous venger sera notre choix, l'un ne fermant pas la porte à l'autre. La première option nous demandera notamment de retrouver les villageois éparpillés de par le monde et sera plus optimiste. Nous aurons la possibilité de reconstruire notre foyer avec l'aide de notre amie d'enfance Stia l'Architecte, du Chasseur Phenn et de la Clerc Laurana, entre autres. Les emplacements et types de bâtiments que nous placerons seront libres, avec toutefois des limites en fonction des plateformes de jeu, bien que tout ce qui sera lié à l'histoire sera identique pour tous. Nous pourrons ensuite inviter de nouveaux résidents pour repeupler les lieux. La seconde sera plus sombre et mettra en scène les cerveaux derrière cette tragédie.

Côté affrontements, ils se feront par équipe de huit. Oui, comme dans Octopath Traveler: Champions of the Continent et c'est là que le bât blesse... car l'histoire sera basée sur celle du jeu mobile, mais avec de nouveaux éléments narratifs comme ce que nous avons déjà cité et une réinterprétation de certains de ses temps forts. Que ce soit ou non la raison derrière cette curieuse décision de Square Enix, la conséquence sera de n'avoir une traduction qu'en anglais et japonais... il va donc falloir s'habituer aux termes Break et Boost lors des combats. Les Path Actions (Actions Spéciales) seront également de retour. Il ne faudra pas que l'éditeur se plaigne de faibles ventes s'il ne prend même plus la peine de traduire ses jeux par chez nous. En revanche, il y aura des doublages et plus de 30 personnages jouables pour notre équipe, puisque le système de gacha ne sera évidemment pas présent, ainsi que des techniques ultimes et compétences d'action propres à cet épisode. Côté bande-son, Yasunori Nishiki a évidemment repris son rôle de compositeur.

Un message du producteur





Octopath Traveller 0 est produit par Hirohito Suzuki, qui s'est adressé aux joueurs en vidéo. Il explique donc ce que nous venons de détailler, avec des séquences de gameplay supplémentaires à l'appui. Sans surprise, les antagonistes montrés sont donc Herminia Bertolini, Tytos et Auguste, soit ceux que connaissent déjà les joueurs d'Octopath Traveler: Champions of the Continent, qui convoitent les « Anneaux Divins » pour la richesse, le pouvoir et la renommée. Il a également introduit une édition collector sur laquelle nous allons revenir un peu plus bas.

La date de sortie et les différentes éditions d'Octopath Traveler 0





Il ne faudra pas attendre bien longtemps avant de (re)découvrir Orsterra, puisque la date de sortie d'Octopath Traveler 0 est fixée au 4 décembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, PC (Steam) et donc sur Switch et Switch 2. Bon, en parlant de cette dernière, faites semblant d'être surpris, sa version en boîte sera encore une fois au format Carte clé de jeu... Pour du véritable jeu en physique, les seuls choix proposés seront donc les PS5, Xbox Series X|S et Switch.

Du côté des éditions, la Deluxe numérique ne justifiera clairement pas d'y investir dix euros supplémentaires. Quant au collector, il faudra pour ne pas changer vendre un rein afin de se l'offrir sans que les ajouts physiques ne les vaillent vraiment. Et une fois de plus, une différence de tarif entre les consoles et PC est appliquée...

Bonus de précommande Set Travel Provisions :

5 Healing Grape (M) ;



5 Inspiriting Plum (M) ;



2 Revitalizing Jams ;



Capacité Icewind Mastery, à utiliser en combat et qui vous donnera des avantages pour commencer votre aventure. Édition Standard - 49,99 € sur PC / 59,99 € sur consoles Jeu de base (physique/numérique). Édition numérique Deluxe - 59,99 € sur PC / 69,99 € sur consoles Jeu de base.

Set Provisions de voyage Deluxe :

Actions spéciales :



Triple Strike Mastery ;





SP Saver Mastery ;





Extra JP Mastery.



Set de 8 noix (M) :



Fortifying Nut (M) ;





Magic Nut (M) ;





Tough Nut (M) ;





Resistant Nut (M) ;





Light Nut (M) ;





Critical Nut (M) ;





Sharp Nut (M) ;





Slippery Nut (M).



Éléments de décoration festifs pour la ville :



Table with Roasted Chicken ;





Festive Arch ;





Large Festive Arch ;





Festive Flag ;





Grand Vase.

Artbook numérique. Édition Collector - 229,99 € (exclusivité de la boutique Square Enix) Jeu de base en version physique (inclus en dehors de la boîte du collector).

Mise à jour vers l'édition numérique Deluxe.

Ring of the Flamebringer (taille bague FR 62.2).

Cartes à jouer du voyageur.

Dés à 8 faces de la richesse, du pouvoir et de la renommée.

Tapis de jeu du continent d'Osterra.

Arrangements break & boost vol.3 (CD).

Livret d'art.

Des bonus pour les joueurs fidèles





Enfin, sachez que si vous possédez sur le même système des sauvegardes d'Octopath Traveler, Octopath Traveler II, Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster, Dragon Quest III HD-2D Remake ou Dragon Quest I & II HD-2D Remake qui sera sorti à ce moment-là, vous recevrez les éléments suivant :

Liste des bonus de sauvegarde offerts Octopath Traveler - Statue de Félandrin bleu : augmente légèrement l'EXP et les Feuilles obtenues une fois placée.

- Statue de Félandrin bleu : augmente légèrement l'EXP et les Feuilles obtenues une fois placée. Octopath Traveler II - Statue d'Octolin bleu : augmente légèrement les PC obtenus une fois placée.

- Statue d'Octolin bleu : augmente légèrement les PC obtenus une fois placée. Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster - Noix Fortifiante (M).

- Noix Fortifiante (M). Dragon Quest III HD-2D Remake - Noix Nourrissante (M).

- Noix Nourrissante (M). Dragon Quest I & II HD-2D Remake - Noix Tonique (M).

Quelques visuels sont à retrouver en page suivante. Si vous souhaitez précommander Octopath Traveler 0, Micromania le propose d'ores et déjà.

