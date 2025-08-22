GeForce NOW : 13 jeux rajoutés au catalogue et une grosse nouveauté pour les utilisateurs

Combien de jeux arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Comme toutes les semaines, NVIDIA rajoute de nouveaux jeux au catalogue de GeForce NOW, son service de cloud gaming accessible sur de nombreux appareils. À l'occasion de la gamescom 2025, le constructeur de cartes graphiques introduit 13 titres, dont pas mal de jeux issus de la franchise Total War. Mais NVIDIA a fait une autre annonce pendant le salon allemand.

Blackwell RTX débarque sur GeForce NOW





NVIDIA a annoncé pendant la gamescom 2025 que la technologie Blackwell RTX arrivera très prochainement sur GeForce NOW. En septembre, les utilisateurs vont ainsi pouvoir profiter de la puissance d'un PC équipé d'une GeForce RTX 5080, avec ainsi du DLSS 4 avec Multi Frame Generation pour jouer jusqu'en 5K à 120 fps, en 1080p à 360 fps ou en 1440p à 240 fps. Le constructeur rajoute :

La bibliothèque GeForce NOW s’agrandit, passant à plus de 4 500 titres avec le lancement de la fonction Install-to-Play, permettant aux joueurs d’accéder à davantage de jeux de leur collection PC dans le cloud.

Une sélection des sorties AAA les plus attendues de l’année, entièrement optimisées pour tirer parti de la puissance d’une RTX 5080 dans le cloud. Les membres pourront jouer à ces titres dès leur sortie, dont Borderlands 4, Call of Duty: Black Ops 7, Hell is Us, CINDER CITY et bien d’autres.

Un nouveau mode de streaming en qualité cinématographique, exploitant la puissance de Blackwell pour offrir des visuels époustouflants : couleurs ultra-précises, performances ultra-fluides et graphismes cristallins.

Un support élargi pour les périphériques et écrans, incluant désormais les volants de course, jusqu’à 90 FPS sur Steam Deck, la 4K à 120 Hz sur les téléviseurs LG compatibles, et bien plus.

Et NVIDIA et Discord s’associent pour présenter une nouvelle expérience intégrée à la Gamescom, permettant aux joueurs de trouver et jouer à des jeux directement depuis Discord, avec une version d'essai à durée limitée de l'expérience GeForce NOW Performance, sans avoir à acheter le jeu ni à quitter Discord.

Quels sont les jeux qui arrivent sur GeForce NOW cette semaine ?





Huit jeux de la franchise Total War sont rajoutés au catalogue de GeForce NOW, voici la liste complète des titres qui rejoignent le service de NVIDIA cette semaine :

Stick It to the Stickman (Nouvelle sortie sur Steam, 18 août)

(Nouvelle sortie sur Steam, 18 août) Blacksmith Master (Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 19 août)

(Nouvelle sortie sur Xbox, disponible sur PC Game Pass, 19 août) VOID/BREAKER (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 19 août)

(Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, disponible sur PC Game Pass, 19 août) The Rogue Prince of Persia (Nouvelle sortie sur Ubisoft, 20 août)

(Nouvelle sortie sur Ubisoft, 20 août) Funko Fusion (Steam)

(Steam) Total War: MEDIEVAL II – Definitive Edition (Steam)

(Steam) Total War: ATTILA (Steam)

(Steam) A Total War Saga: Troy (Steam)

(Steam) Total War: NAPOLEON – Definitive Edition (Steam)

(Steam) Total War: EMPIRE – Definitive Edition (Steam)

(Steam) Total War: PHARAOH DYNASTIES (Steam)

(Steam) Total War: ROME REMASTERED (Steam)

(Steam) Total War: SHOGUN 2 (Steam)

Sur quelles plateformes est disponible GeForce NOW ?





GeForce NOW est accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks, NVIDIA SHIELD TV et sur les casques VR.