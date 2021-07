GeForce NOW : Escape from Naraka et 13 autres jeux rajoutés au catalogue

Comme chaque jeudi, NVIDIA rajoute une liste de jeux au catalogue de GeForce NOW, et cette semaine, ce sont pas moins que 14 titres qui deviennent jouables en streaming. Parmi eux, nous retrouvons Escape from Naraka, un mélange entre le tir et la plateforme dans une version infernale de Bali.

NVIDIA rappelle au passage qu'Escape from Naraka est jouable avec des ombres et reflets ray-tracés et du RTX Global Illumination. Concernant les autres jeux rajoutés à GeForce, nous avons une sélection de quatre jeux développés par Rebellion, mais pas seulement :

Escape From Naraka (Steam avec RTX ON)

(Steam avec RTX ON) Starbase (Steam)

(Steam) Banners of Ruin (Steam)

(Steam) BUSTAFELLOWS (Steam)

(Steam) Vesper (Steam)

(Steam) Alan Wake (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Battlezone: Combat Commander (Steam)

(Steam) Evil Genius (Steam)

(Steam) Evil Genius 2: World Domination (Steam)

(Steam) Lumberjack's Dynasty (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Moonlighter (Epic Games Store)

(Epic Games Store) Trials Fusion (Ubisoft Connect)

(Ubisoft Connect) X3: Farnham's Legacy (Steam)

(Steam) Zombie Army 4: Dead War (Steam et Epic Games Store)

GeForce NOW est pour rappel accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes sous Android, navigateurs, Chromebooks ou encore SHIELD TV, vendue 149,95 € sur Amazon.