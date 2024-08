NVIDIA GeForce : Indiana Jones et le Cercle Ancien à l'honneur et un tas d'autres annonces

NVIDIA est évidemment présent à la gamescom 2024, le constructeur de cartes graphiques profite du salon allemand pour faire un tas d'annonces concernant ses technologies RTX, DLSS et Reflex, mais également son service de cloud gaming GeForce NOW. Les abonnés ou les possesseurs de GPU GeForce vont être ravis. L'annonce principale concerne un futur gros jeu Xbox développé par MachineGames, Indiana Jones et le Cercle Ancien profitera du DLSS 3.5 et du Ray Tracing complet à son lancement sur PC. En plus de cela, NVIDIA s'est associé à Bethesda et MachineGames afin de créer une GeForce RTX 4080 SUPER Founders Edition avec une backplate Indiana Jones personnalisée, à gagner via un concours sur X (ex-Twitter).

Voici les autres annonces de NVIDIA à l'occasion de la gamescom 2024 :

20 nouveaux jeux DLSS et RTX

Pour commencer, le moment est enfin venu de se lancer dans un voyage passionnant à travers la mythologie chinoise dans Black Myth: Wukong. Ce jeu de rôle d'action très attendu de Game Science est amélioré par le ray tracing complet et NVIDIA DLSS 3. Cela augmente la fidélité et la qualité de l'éclairage, des reflets et des ombres et permet aux joueurs équipés de GPU GeForce RTX série 40 et aux membres Ultimate GeForce NOW de jouer sans problème avec les paramètres maximum.

Ensuite, dans le cadre de notre collaboration avec Ubisoft, Massive Entertainment et Lucasfilm Games sur Star Wars Outlaws, nous lançons un nouveau bundle Star Wars Outlaws GeForce RTX 40 Series, disponible jusqu'au 19 septembre.

Cela vous permettra de profiter de tous les avantages de la technologie RTX dans Star Wars Outlaws. Du DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction, au RTX Dynamic Illumination et NVIDIA Reflex, les joueurs bénéficieront de plus d'images, d'une latence plus faible et de plus belles vues d'une galaxie lointaine, très lointaine. Et même ceux qui n'ont pas accès aux GPU de la série GeForce RTX 40 peuvent bénéficier de la même expérience grâce à GeForce NOW.

Dans les autres actualités RTX, Dragon Age: The Veilguard est lancé avec Ray Tracing, DLSS 3 et Reflex, et Dune: Awakening est lancé avec DLSS 3 et Reflex.

Final Fantasy XVI arrive également sur PC, ce qui signifie que le monde de Valisthea et le spectacle de chaque Eikon n'auront jamais été aussi beaux grâce à DLSS 3, DLAA et Reflex. De plus, les joueurs peuvent télécharger une démo avant la sortie complète du jeu le 17 septembre, ce qui vous donnera un avant-goût de l’amélioration du jeu grâce à ces ajouts. Ceux qui ne disposent pas de matériel mis à niveau peuvent également en faire l'expérience sur GeForce NOW.

DLSS 3 et Reflex proposent également une multitude de nouveaux jeux qui vous permettront de bénéficier des meilleures performances possibles, quel que soit votre environnement préféré:

Arena Breakout: Infinite

Black State

Concord

FragPunk

Marvel Rivals

Killing Floor 3

Mecha BREAK

Avowed

Eternal Strands

Greedfall II: The Dying World

Orcs Must Die! Deathtrap

Retrieval

Unawake

SPINE

Once Human

Wuthering Waves

Test Drive Unlimited Solar Crown

Empire of the Ants

Kingmakers

Nous devons également mentionner que notre dernier pilote de jeu GeForce inclut la prise en charge day-1 pour Black Myth: Wukong, Star Wars Outlaws, Final Fantasy XVI, Concord et Warhammer 40,000: Space Marine 2. Vous pouvez télécharger les pilotes de jeu GeForce dans l'onglet Pilotes de la version bêta de l'application NVIDIA, GeForce Experience ou GeForce.com, et ils contribuent tous à optimiser votre expérience dès le départ.

Les technologies ACE et digital human sont présentées dans le premier jeu, Mecha BREAK





NVIDIA ACE est une suite révolutionnaire de technologies pour les humains numériques. ACE a fait ses débuts dans la démo de Ramen Shop au Computex 2023, mais ACE a évolué rapidement.

Lors de la Gamescom 2024, nous annonçons que son premier petit modèle de langage humain numérique fait l'objet d'une démonstration dans Mecha BREAK, un nouveau jeu de mécha multijoueur développé par Amazing Seasun Games, afin de donner vie à ses personnages et d'offrir une expérience de jeu plus dynamique et immersive sur les PC GeForce RTX AI. Mecha BREAK, développé par Amazing Seasun Games, une filiale de Kingsoft Corporation, est présenté le NVIDIA NIM Nemotron-4 4B Instruct fonctionnant en local dans la première vitrine des interactions de jeu alimentées par ACE.

Et ce n'est qu'un début, car de plus en plus de développeurs intègrent les technologies NVIDIA ACE dans leurs jeux et applications. L'éditeur et développeur de jeux Perfect World Games fait progresser sa démo de NVIDIA ACE et de technologie humaine numérique, Legends, avec de nouvelles capacités de vision alimentées par IA. Dans la démo, le personnage Yun Ni peut voir les joueurs et identifier les personnes et les objets dans le monde réel en utilisant la caméra de l'ordinateur alimentée par ChatGPT-4o, ajoutant une couche de réalité augmentée à l'expérience de jeu. Ces capacités permettent d'atteindre un nouveau niveau d'immersion et d'accessibilité pour les jeux sur PC.

La collaboration avec MediaTek met la technologie d'affichage G-SYNC à la portée d'un plus grand nombre de joueurs

NVIDIA travaille avec MediaTek pour rendre les meilleures technologies d'affichage de jeu de l'industrie plus accessibles aux joueurs du monde entier. La gamme complète de technologies G-SYNC est en train d'être intégrée dans les scalers les plus populaires au monde.

Il n'est donc plus nécessaire d'utiliser un module G-SYNC séparé, ce qui simplifie le processus de production et réduit les coûts. L'un des points forts de cette collaboration est l'introduction de G-SYNC Pulsar. Cette nouvelle technologie offre une clarté de mouvement 4 fois supérieure ainsi qu'une expérience de jeu fluide et sans déchirure à taux de rafraîchissement variable (VRR). Il fera ses débuts sur les moniteurs récemment annoncés, notamment l'ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQNR, l'Acer Predator XB273U F5 et l'AOC AGON PRO AG276QSG2. Ces moniteurs Pulsar 2560x1440, attendus plus tard cette année, disposent d'un taux de rafraîchissement de 360 Hz et d'une prise en charge HDR.

Half-Life 2 RTX : un projet de remix RTX dévoile la version remasterisée de Nova Prospekt dans une nouvelle bande-annonce

Half-Life 2 RTX: An RTX Remix Project d'Orbifold Studios est un remaster communautaire du jeu classique de Valve. Avec plus de 100 artistes contributeurs, Orbifold Studios dévoile aujourd'hui son remaster de l'un des niveaux les plus emblématiques de Half-Life 2, Nova Prospekt.

À l'aide de NVIDIA RTX Remix, Orbifold Studios reconstruit des matériaux avec des propriétés PBR, ajoute des détails géométriques supplémentaires via l'éditeur Hammer de Valve et exploite les technologies NVIDIA, notamment le ray tracing complet, DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction, Reflex et RTX IO pour offrir une expérience fantastique aux joueurs GeForce RTX.

GeForce NOW : plus de 2 000 jeux, nouvelles versions dès le premier jour et connexion Xbox automatique

Aux côtés de Black Myth: Wukong et d'une démo pour la prochaine sortie PC de FINAL FANTASY XVI - tous deux disponibles en streaming aujourd'hui en qualité GeForce RTX dans le cloud avec GeForce NOW - vient la connexion automatique Xbox, annoncée aujourd'hui pour la Gamescom 2024.

Disponible à partir de ce jeudi 22 août, les membres n'auront qu'à lier une seule fois leur profil Xbox pour accéder directement à leurs jeux PC préférés, y compris plus de 140 titres PC Game Pass. Cela rejoint la fonctionnalité de synchronisation de la bibliothèque de jeux Xbox déjà disponible, qui permet aux membres de synchroniser leurs jeux Xbox Game Pass et Microsoft Store pris en charge avec leur bibliothèque de streaming dans le cloud.