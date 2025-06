Indiana Jones et le Cercle Ancien : le DLC L'Ordre des Géants daté en vidéo

Indiana Jones et le Cercle Ancien fait le bonheur des joueurs PC et Xbox Series X|S depuis la fin d'année dernière, le jeu d'aventure de Bethesda et MachineGames a eu droit à un portage sur PlayStation 5 récemment et tous les joueurs attendent désormais l'extension L'Ordre des Géants. Elle se présente enfin en vidéo :

L'Ordre des Géants nous emmènera cette fois à Rome, afin d'explorer les catacombes de la capitale italienne. Indy affrontera ici une secte liée aux Néphilim. Voici une brève présentation :

Une légende raconte que dans les profondeurs cachées de Rome, une créature veille sur un terrible secret. Dans le DLC Indiana Jones et le Cercle Ancien™: L'Ordre des Géants, une toute nouvelle aventure, Indiana Jones arpentera les vieilles rues, avant de s'aventurer à travers les méandres des catacombes de Rome, où l'attend un culte sinistre. Indy devra se montrer plus malin que les adeptes et déchiffrer les complexes énigmes conçues par des empereurs pour découvrir le secret des nephilims géants. LES MYSTÈRES DE L'EMPIRE ROMAIN VOUS ATTENDENT Quand Indiana Jones rencontre le père Ricci, un jeune prêtre qui cherche désespérément de l'aide pour retrouver un artefact romain, une chasse au trésor ordinaire se transforme rapidement en dangereux périple. Au fil de l'aventure, Indy affrontera les complots sinistres de l'empereur Néron et ses jeux gladiatoriaux, l'énigmatique secte de Mithra, sans oublier tout ennemi tapi dans les ténèbres. Les connaissances ésotériques du père Ricci guideront-elles Indy dans ces dédales semés d'embûches ? Seul Indiana Jones pourra élucider ce mystère à couper le souffle. EXPLOREZ LES OMBRES DE ROME Malgré les nombreux dangers qui guettent dans L'Ordre des Géants, Indiana Jones ira au-delà des murs du Vatican pour découvrir une nouvelle carte en monde ouvert dans une ville de Rome effervescente. Parcourez cet environnement, des ruines croulantes du Colisée aux jardins immaculés du Vatican. Ce mystère vous mènera également jusqu'au vieux réseau d'égouts de Rome, la Cloaca Maxima, lors de votre descente vers des cryptes lugubres. UNE SECTE DANGEREUSE Les mystérieux adeptes séculaires de Mithra sont partout et frappent, cachés dans l'obscurité. Leurs robes rouge foncé symbolisent les serments sanglants envers leur cause. Ils sont prêts à tuer ou mourir pour protéger le pouvoir ancestral qu'ils servent.

Indiana Jones et le Cercle Ancien : L'Ordre des Géants sortira le 4 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.