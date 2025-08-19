Les 20 jeux les plus vendus en Europe en 2025 dévoilés, il y a de grosses surprises !

La première moitié de l'année 2025 est désormais derrière nous et GSD dévoile les 20 jeux vidéo qui se sont le plus vendus en Europe lors de ce premier semestre. Comme le précise The Game Business, qui relaye ce Top 20, il s'agit d'un organisme fiable, qui se base sur les chiffres de ventes des revendeurs pour les versions physiques et sur les données des éditeurs pour les versions numériques. En clair, pas d'estimations, mais de vrais chiffres. Cependant, Nintendo ne dévoile pas les ventes sur l'eShop et certains petits éditeurs restent avares sur les chiffres.

Le Top 20 des jeux les plus vendus en Europe





Sans plus attendre, voici les jeux vidéo qui se sont le plus vendus entre le 1er janvier et le 28 juillet 2025, en Europe :

EA Sports FC 25 (EA) ; Assassin's Creed Shadows (Ubisoft) ; Grand Theft Auto V (Rockstar) ; Red Dead Redemption 2 (Rockstar) ; Hogwarts Legacy (Warner Bros) ; Split Fiction (EA) ; Monster Hunter Wilds (Capcom) ; Call of Duty: Black Ops 6 (Activision Blizzard) ; Mario Kart World (Nintendo) ; Kingdom Come: Deliverance 2 (Plaion) ; The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (Bethesda) ; Star Wars Battlefront 2 (EA) ; Elden Ring: Nightreign (Bandai Namco) ; It Takes Two (EA) ; Grand Theft Auto Online (Rockstar) ; NBA 2K25 (2K Games) ; F1 25 (EA) ; Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege (Ubisoft) ; Mario Kart 8: Deluxe (Nintendo) ; Battlefield 1 (EA).

De vieux jeux continuent de cartonner en 2025





Oui, ce Top 20 a de quoi être étonnant, car pour l'instant, c'est un jeu sorti en 2024 qui domine le marché en 2025 ! GTA 5 continue de cartonner, alors que tout le monde attend Grand Theft Auto VI. Split Fiction et It Takes Two, les jeux coopératifs de Hazelight Studios, rencontrent un vrai succès, de même que Kingdom Come: Deliverance 2 ou encore Elden Ring: Nightreign. Mais nous retrouvons surtout un tas de vieux titres comme Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege, Star Wars Battlefront 2 ou encore Battlefield 1, qui a sans doute regagné en popularité avec l'arrivée de Battlefield 6. Au final, eh bien Assassin's Creed Shadows est le jeu de 2025 qui s'est le mieux vendu cette année en Europe, pour le moment.

Quelques absences notables





Il faut également noter l'absence de jeux pourtant populaire, comme Clair Obscur: Expedition 33 (3,3 millions de ventes à l'international) ou encore REPO et Schedule 1 qui ont séduit de nombreux joueurs sur Steam, mais sans doute essentiellement en dehors de l'Europe.

Des chiffres en baisse, le marché physique chute





GSD partage quelques chiffres intéressants. Pendant les 19 premières semaines de 2025, les dépenses liées aux jeux vidéo ont baissé de 2 % par rapport à l'année dernière (1,33 milliard d'euros), tandis que les ventes de copies ont baissé de 9 %. Une baisse liée à l'augmentation de 8 % du prix de vente moyen des jeux.

Du côté des versions dématérialisées, les joueurs ont acheté 6 % de jeux en moins, mais ont dépensé 8 % en plus. Là encore, cela s'explique par une hausse de 15 % du prix moyen des jeux. Cependant, le marché du physique continue sa chute, avec 16 % de dépenses en moins et 17 % de ventes en moins par rapport à l'année dernière. Pour le coup, le prix des jeux en boîte n'a augmenté que de 2 %.

De gros jeux attendus en fin d'année 2025





Bien évidemment, l'année 2025 est loin d'être terminée et de gros mastodontes sortiront dans les prochains mois, que ce soit Battlefield 6, Call of Duty: Black Ops 7, Légendes Pokémon : Z-A ou encore EA SPORTS FC 26