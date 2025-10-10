TEST Logitech G RS50 et RS Pedals : un système sim racing de qualité ET accessible !

Un RS50 System complet, avec base, volant et pédales





Si Logitech G est déjà connu pour ses volants abordables, il a lancé l'année dernière sa gamme Racing avec des produits destinés aux amateurs de sim racing exigeants. Le constructeur suisse remet ça en cette fin d'année 2025 avec la nouvelle base moteur RS50 et le pédalier RS. Nous avons eu l'occasion de tester ces deux nouveaux produits pendant de longues sessions, avec le volant Wheel Hub + Round Wheel, voici notre avis sur le RS50 et les pédales RS, des produits à la fois accessibles et complets.

Les périphériques de Logitech G respirent la qualité.

Comme vous vous en doutez, tout ce matériel pèse un peu lourd et il faut surtout le monter avant de pouvoir en profiter. Le pédalier RS est vraiment simple, avec une plaque en acier pour reposer les pieds, sur laquelle viennent se visser les pédales d'accélérateur et de freinage. Pour l'embrayage, il faut acheter une pédale et un levier de vitesse supplémentaires (non inclus ici), mais pas de panique, le volant a des palettes pour passer les vitesses. Le carton est riche en vis, mais en regardant la notice (directement sur le carton, peu pratique), nous remarquons vite que quelques vis suffiront. En effet, il ne faut que quatre vis par pédale, le reste servant à adapter le pédalier à un siège ou à rajouter des cales pour améliorer la prise au sol ou contre un mur. Une vraie bonne idée qui permet d'adapter le RS Pedals à de nombreux cas de figure, mais les patins de base ont tendance à glisser au sol lorsque le joueur saute sur le frein avant un gros virage. Finalement, nous avons coincé un petit tapis et installé les picots, le pédalier bouge un peu moins, mais il est clair que le produit est surtout pensé pour les fans hardcore équipés d'un siège sim racing. Le montage est très simple, mais il l'aurait été encore davantage avec une meilleure clé Allen, Logitech G ne fournissant qu'une petite barre en acier, peu pratique. Après la première vis, nous avons sorti nos propres outils, histoire de ne pas nous ruiner les mains avec cette mini-clé.

Une fois le montage du pédalier RS terminé, place au branchement et là encore, c'est très simple. Un connecteur (RJ45 ?) part de la pédale de frein pour se connecter à l'accélérateur. Deux ports sont disponibles, Brake et Clutch (Frein et Embrayage), si vous avez opté pour la pédale optionnelle. Puis un câble USB-C vers USB-A relie l'accélérateur à la base RS50, c'est simple comme bonjour et la notice est suffisamment claire pour que tout le monde s'y retrouve sans souci.

Du côté de la base moteur RS50, c'est la même chose... avec un peu plus de vis. Nous avons là une base de table antidérapante, sur laquelle vient se visser le volant via un système de rails, puis une pince pour bien bloquer l'ensemble au bureau. Cette fois, la clé Allen est mieux adaptée et nous avons encore pas mal de vis en trop, pour le cas où il faut installer le RS50 sur un siège de sim racing. Chez nous, la base a été installée sur notre bureau, avec un petit imprévu : la pince n'était pas assez large pour fixer le RS50, à quelques millimètres près. Nous avons finalement trouvé une solution le temps de ce test, mais si vous avez un bureau fait maison, attention. Côté branchement, il suffit de relier la base à une prise de courant et à votre PC ou votre console (ici, il s'agit d'un modèle Xbox), les câbles sont suffisamment longs pour la plupart des installations. Puis il est enfin temps de fixer le volant (ici, un Wheel Hub avec le Round Wheel).

Que ce soit la base moteur RS50 ou le pédalier RS, les périphériques de Logitech G respirent la qualité. Le constructeur n'a pas lésiné sur les matériaux lourds et solides pour le pédalier, la base moteur est lourde et est recouverte de métal et de plastique noir mat, le tout est bien vissé, mais la pince pour fixer la base au bureau dénote avec son plastique un peu cheap. Espérons qu'elle survive aux affres du temps, d'autant que selon les installations, elle peut être amenée à être démontée et remontée régulièrement. Oui, le sim racing, c'est encombrant, mais il est clair qu'avec ces produits, Logitech G veut jouer dans la cour des grands, la qualité n'a rien à voir avec le G920, qui passe pour un jouet pour enfant. Là, le constructeur suisse compte bien concurrencer des marques milieu de gamme bien établies, la qualité est là, mais une fois en jeu, comment ça se passe ?

Notation Verdict 17 20