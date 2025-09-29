PREVIEW ROG Xbox Ally X : nous l’avons testé plusieurs heures, une bombe en approche ?

Une nouvelle venue sur le terrain du portable





La ROG Xbox Ally X, présentée lors des derniers salons, s’annonce comme une petite révolution pour ceux qui rêvent de trimballer leurs gros jeux préférés sous le bras. Pensée comme un pont entre console et PC, cette machine hybride promet d’ouvrir l’écosystème Xbox au format nomade. Nous avons pu la prendre en main durant le Tokyo Game Show 2025, il est temps de vous livrer nos premières impressions sur cette nouvelle bête à venir dans quelques jours dans nos rayons.

C’est robuste, c’est massif, et ça inspire confiance.

Visuellement, la Xbox Ally X joue la carte du sérieux. Plus massive qu’une Switch ou même qu’un Steam Deck, elle mise sur des poignées bien marquées qui rappellent directement une manette Xbox allongée. C’est robuste, c’est massif, et ça inspire confiance. L’esthétique est sobre, sans fioritures, mais la présence de la fameuse touche Xbox au milieu du châssis (logée dans un trapèze siglé ROG) rappelle bien son ADN. Tenir la Xbox Ally X, c’est comme agripper une manette Xbox avec un écran collé au centre.

Les boutons tombent naturellement sous les doigts, les sticks répondent bien, et les gâchettes ont la fermeté qu’il faut. Le poids se fait sentir, surtout comparé à une Switch (dans les 700 grammes, ce n’est pas rien). Ceux qui avaient déjà collé des grips à leur Steam Deck pour plus d’ergonomie n’auront pas de mal à apprécier ce format. Vous l’aurez compris, oui, la machine surprend par son ergonomie. Les poignées tombent bien sous les mains, les sticks et gâchettes offrent une précision rassurante, et même sur une session prolongée, nous n’avons pas ressenti de gêne particulière.

En revanche, tout n’est pas parfait. Le plastique choisi pour la coque manque de noblesse et donne un rendu un peu cheap, loin de ce que nous attendons d’une machine premium. Le toucher très lisse accentue cette impression, et les poignées, censées offrir plus de confort, sonnent creux lorsque nous les manipulons. Cela ne gêne pas forcément en jeu, mais l’ensemble manque d’un petit côté « haut de gamme » qui aurait vraiment pu faire la différence.