The Pokémon Company nous promet une année 2026 exceptionnelle pour le 30e anniversaire de la licence !

Bientôt 30 ans !





Si Légendes Pokémon : Z-A est sorti le 16 octobre dernier, The Pokémon Company a bien vite bazardé son DLC Méga-Dimension vendu au prix fort, lancé le 10 décembre. Et pour cause, la firme a déjà le regard tourné vers l'avenir et le 27 février 2026, qui marquera le 30e anniversaire de ポケットモンスター 赤・緑 ou Pokémon Version Rouge et Version Verte si vous préférez, les deux jeux qui ont donné naissance à la licence la plus lucrative au monde. Dès le passage à la nouvelle année dans l'Archipel, de premiers éléments visuels ont donc été dévoilés concernant cette célébration.

Pikachu dans tous ses états





Une vidéo au format short a donc été mise en ligne sur YouTube, mettant en scène LA mascotte indissociable de Pokémon dans l'esprit des joueurs et du grand public, Pikachu, sous son apparence d'origine et tenant une Poké Ball, le tout dans un style dessiné du plus bel effet. Eh oui, pour les plus jeunes d'entre vous, sachez que cette souris électrique n'a pas toujours eu un corps svelte, comme en témoigne son évolution montrée avec la révélation du logo du 30e anniversaire au travers de divers sprites et modèles 3D. Son chara design va-t-il encore changer pour l'occasion ?

30 ans, ça se fête !





Pour accompagner cette sympathique séquence, la description rappelle évidemment la date du vendredi 27 février 2026 à laquelle il faut évidemment s'attendre à un Pokémon Presents comme tous les ans, en plus de promettre une année exceptionnelle.

Sauf coup du sort, Game Freak sortira les jeux de la 10G dans les 12 prochains mois et nous pouvons évidemment nous attendre à toutes sortes d'évènements à travers les nombreux titres sur mobiles et le JCC. Rappelons également que Pokémon Pokopia est attendu le 5 mars 2026 sur Switch 2, tandis que Pokémon Champions sortira sur Switch, iOS et Android. Autant dire que les fans auront forcément de quoi se réjouir.

Actuellement, Légendes Pokémon : Z-A est vendu 47,99 € dans sa Nintendo Switch 2 Edition (incluant le jeu jouable sur Switch et la mise à niveau) chez Cdiscount et sur Amazon.