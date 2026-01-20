Fatal Fury: City of the Wolves, la saison 2 dévoile un casting mensuel explosif jusqu’à l’été 2026

Une saison 2 qui démarre sur les chapeaux de roues





SNK confirme officiellement le lancement de la saison 2 de Fatal Fury: City of the Wolves, avec un concept simple et efficace : un nouveau personnage téléchargeable chaque mois pendant six mois. Le coup d’envoi sera donné dès le 22 janvier 2026 avec l’arrivée de Kim Jae Hoon, figure bien connue des amateurs de la saga. Une manière rythmée de faire vivre le jeu et de maintenir l’intérêt des joueurs sur la durée.

Un calendrier mensuel entre retours cultes et mystère





Le programme s’annonce particulièrement alléchant. Après Kim Jae Hoon en janvier, février marquera le retour de Nightmare Geese, version sombre et redoutable du boss emblématique. Mars accueillera Blue Mary, avant qu’avril ne voie débarquer Wolfgang Krauser, autre nom mythique de la licence. Les mois de mai et juin garderont encore une part de suspense, avec deux personnages mystérieux que SNK préfère, pour l’instant, laisser dans l’ombre. De quoi alimenter les spéculations et faire monter la pression.

Janvier 2026 : Kim Jae Hoon

Février 2026 : Nightmare Geese

Mars 2026 : Blue Mary

Avril 2026 : Wolfgang Krauser

Mai 2026 : Personnage mystère

Juin 2026 : Personnage mystère

Un soutien durable pour City of the Wolves





Disponible sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et PC, Fatal Fury: City of the Wolves poursuit donc son développement avec une stratégie claire, enrichir régulièrement son roster et séduire aussi bien les vétérans que les nouveaux venus. Entre retours très attendus et surprises à venir, cette saison 2 s’annonce comme un véritable moteur pour la scène compétitive et les amateurs de baston. Une chose est sûre, South Town n’a pas fini de vibrer au rythme des uppercuts et des furies légendaires.

