LEVEL TWO : la Métropole Nice Côte d’Azur s'impose comme le laboratoire de l'innovation jeu vidéo

Véritable catalyseur d'innovation, la Métropole Nice Côte d'Azur franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’attractivité économique. Les 28 et 29 janvier 2026, le Hub de l’Innovation accueillera LEVEL TWO, la deuxième édition du rendez-vous professionnel dédié au jeu vidéo. Bien plus qu’un événement sectoriel, ce temps fort illustre la volonté métropolitaine de bâtir un écosystème pérenne, où technologie, formation et création convergent pour transformer le territoire en un hub majeur des industries culturelles et créatives.

L’héritage de Level One, une légitimité confirmée

La première édition, Level One, organisée en janvier 2025, avait réuni près de 200 professionnels du secteur. Studios, écoles, institutions et acteurs nationaux s’étaient retrouvés autour d’un programme dense mêlant conférences, tables rondes et temps d’échanges. Porté par la Métropole Nice Côte d’Azur et ISART Digital, avec le soutien du SNJV, l’événement avait été salué pour la qualité de ses intervenants et la pertinence de ses thématiques.

Ce succès avait surtout démontré la capacité du territoire à fédérer un écosystème local, régional et national, positionnant Nice comme un acteur désormais identifié du paysage français du jeu vidéo. LEVEL TWO s’inscrit dans cette continuité, avec l’ambition d’ancrer durablement ce rendez-vous dans le calendrier professionnel du secteur.

Une année 2025 charnière pour les industries créatives

LEVEL TWO s’intègre dans une dynamique plus large portée par la Direction du Développement économique, de l’Emploi et de l’Industrie de la Métropole, qui a placé l’année 2025 sous le signe des industries culturelles et créatives. Depuis plusieurs années, le territoire multiplie les initiatives structurantes, allant de l’accompagnement de ISART Digital dans son développement, jusqu’au lancement de programmes d’accélération à destination des start-ups des filières Santé, Économie bleue et ICC.

Les appels à projets dédiés aux industries créatives ont également permis l’émergence de projets concrets. Parmi eux, le jumeau numérique évolutif de la Ville de Nice développé par Noovae, ou encore l’implantation progressive de plusieurs studios de jeu vidéo lauréats d’appels à projets précédents. Autant d’initiatives qui témoignent d’une volonté de passer de l’intention à l’action.

Un écosystème en pleine expansion, de la formation à l’e-sport

Au-delà du jeu vidéo au sens strict, la Métropole Nice Côte d’Azur affirme une vision globale de son écosystème créatif. En septembre 2025, un événement consacré à l’intelligence artificielle et à la création audiovisuelle viendra explorer les nouveaux liens entre technologie et production culturelle. Dans le même temps, la Métropole accompagne le développement d’acteurs de l’animation et de l’audiovisuel, notamment avec l’implantation du studio A Good Hero.

Moment fort de cette stratégie, l’accueil du Evolution Championship Series du 10 au 12 octobre 2025 au Palais des Congrès du Port de Nice constituera un véritable coup d’éclat international. Pour la première fois organisé en Europe, ce championnat mondial de jeux de combat placera Nice sous les projecteurs de la scène e-sport mondiale et viendra renforcer la visibilité du territoire bien au-delà des frontières nationales.

200 professionnels réunis en 2025.

1 campus ISART Digital en développement.

1ère édition européenne de l'EVO à Nice.

LEVEL TWO, un temps fort pour la filière jeu vidéo

Dans ce contexte particulièrement porteur, LEVEL TWO s’impose comme un temps fort spécifiquement dédié à la filière jeu vidéo. Le programme prévoit des interventions de professionnels reconnus, des retours d’expérience, ainsi que des échanges autour des enjeux économiques, créatifs et technologiques du secteur. L’événement s’adresse aussi bien aux studios installés qu’aux porteurs de projets, aux étudiants et aux partenaires institutionnels.

Avec cette deuxième édition, la Métropole Nice Côte d’Azur confirme sa volonté de s’inscrire durablement dans le paysage national du jeu vidéo. LEVEL TWO dépasse le simple cadre événementiel pour devenir un marqueur clair d’une stratégie de long terme, articulée autour de la formation, de l’innovation et de l’accompagnement des acteurs du secteur.

Les professionnels, studios et porteurs de projets sont invités à consulter le programme complet et à s’inscrire dès maintenant via la plateforme dédiée afin de participer à cette nouvelle édition et de s’inscrire au cœur de la dynamique jeu vidéo de la Métropole Nice Côte d’Azur.