Decapolice : un lourd report pour le jeu d'enquête en monde ouvert de Level-5

Le Level-5 Vision 2023 II de ce mercredi n'a pas apporté que des bonnes nouvelles et aperçus inédits des prochains jeux du studio japonais et ce sont surtout les amateurs d'énigmes et de crimes qui en ont fait les frais. En plus d'une longue attente avant de découvrir Professeur Layton et le Nouveau monde à vapeur, il va aussi falloir prendre notre mal en patience avant de jouer à Decapolice, quand bien même une version d'essai était présente au Tokyo Game Show 2023, ce qui avait donné lieu à de nouvelles vidéos fort intéressantes.

Le CEO de Level-5 Akihiro Hino a ainsi déclaré que la sortie de Decapolice a été décalée à « après 2024 » pour assurer de proposer un jeu de qualité, qui sera le plus grand monde ouvert du studio à ce jour.

Decapolice, le RPG policier à suspense en monde ouvert, a reçu de nombreux éloges après la sortie d'une version d'essai au Tokyo Game Show. Pour assurer un développement approfondi tant en qualité qu'en quantité du contenu, nous avons décidé de prendre un peu plus de temps. En ce qui concerne les jeux de Level-5, ce titre possède un vaste monde ouvert d'une taille sans précédent. Notre objectif est de construire un monde dense et immersif, rempli d'opportunités de jouer. Divers incidents se produiront dans de nombreux endroits différents. Et beaucoup d'entre eux sont pleins de surprises. C’est le genre de gameplay que nous visons avec Decapolice.

Il ne reste donc plus qu'à patienter. Pour rappel, Decapolice est attendu aussi bien sur Switch que sur PS5 et PS4, même si aucune plateforme n'a été mentionnée lors de la présentation. Avec un tel report, espérons que le lancement sur cette dernière plateforme sera maintenu.

