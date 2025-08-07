Roblox vivement critiqué par les développeurs de Peak, le jeu indé phénomène

Peak, le succès indé de l'été





Ces dernières semaines, Peak a beaucoup fait parler de lui. Le jeu codéveloppé par Landfall Interactive et Aggro Crab s'est vendu à plus de cinq millions d'exemplaires, ce qui est impressionnant pour un titre imaginé dans un jacuzzi et développé dans un AirBnB en un mois. Peak permet d'incarner des scouts perdus sur une île déserte et qui doivent escalader une montagne en coopération pour s'en sortir. Le principe est simple, mais addictif, la carte changeant toutes les 24 heures, plus de 50 000 joueurs se connectent en simultané chaque jour selon SteamDB.

Cliff tente de plagier Peak dans Robolox





Bien évidemment, un tel succès donne des idées à des développeurs peu scrupuleux et c'est comme cela qu'est né Cliff, une copie de Peak disponible dans Roblox. Outre le visuel généré par IA, la description de Cliff indique que les joueurs incarnent des survivants d'un crash d'hélicoptère devant gravir une montagne pour s'échapper. Cliff reprend le même gameplay, la même direction artistique et la même interface, c'est un pur plagiat de Peak. Un ancien visuel partagé par Eurogamer reprenait même la composition de l'artwork du jeu de Landfall Interactive et Aggro Crab :

Roblox critiqué par les développeurs de Peak





Aggro Crab a évidemment eu vent de Cliff et a pris la parole sur X/Twitter pour dénoncer ce jeu, sans y aller avec le dos de la cuillière :

Pour être honnête, je préférerais que vous piratiez notre jeu plutôt que de jouer à cette arnaque criblée de microtransactions @Roblox.

Roblox habitué aux plagiats





C'est malheureusement une habitude sur Roblox, les créateurs conçoivent des copies de jeux populaires pour attirer les joueurs et générer de l'argent via les microtransactions. Un modèle économique plutôt douteux, d'autant que Roblox s'adresse à un public très jeune. Le catalogue du free-to-play est rempli de clones, Schedule I (exclusif à Steam) a eu droit à ses copies par exemple, sans parler des dizaines de jeux basés sur la franchise FNAF. Rappelons que Roblox n'a pas le monopole du plagiat, des copies de jeux populaires tentent de se frayer un chemin sur le PlayStation Store et l'eShop.

Vous pouvez manger vos amis dans Peak





Roblox Corporation n'est pas du genre à intervenir, Cliff devrait donc rester disponible dans Roblox, au grand dam d'Aggro Crab et Landfall. Les développeurs continuent d'améliorer Peak avec des mises à jour, le récent patch 1.11.a a rajouté du cannibalisme, pour manger ses amis, transformés en poulets après leur mort.

Aggro Crab a pour rappel développé Another Crab's Treasure, un très bon Souls-like avec un bernard-l'ermite, vous pouvez précommander l'édition physique à 34,99 € sur Amazon et Leclerc, sa date de sortie est fixée au 17 octobre 2025.