Roblox rachète la plateforme de communication Guilded, un chat vocal à venir dans le jeu ?

Roblox n'est pas mort et la plateforme de jeu cubique parait même plus en vie que jamais. Dans un post officiel posté le 16 août, la responsable de la communication Stefanie Notaney a prévenu la communauté active de la sandbox du rachat de Guilded. La société de communication a déclaré qu'avec cette acquisition, elle sera en mesure d'améliorer ses services pour les communautés.

Roblox annonce également que la plateforme de communication rivale de Discord restera indépendante.

Notre mission est de connecter les communautés de joueurs, et Guilded permet aux communautés de se connecter et de communiquer de manière nouvelle et significative. Nous avons travaillé dur sur de nouvelles fonctionnalités et améliorations, et nous restons concentrés sur la fourniture de la meilleure expérience possible à toutes nos communautés. - Eli Brown, Directeur général et Fondateur de Guilded