GTA V accueille le DLSS 4 sur PC avec un pilote GeForce Game Ready

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo prenant en charge ses technologies et plus particulièrement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. NVIDIA annonce que quatre jeux bénéficient du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, dont un jeu d'action en monde ouvert ultra populaire : Grand Theft Auto V, dans sa version Enhanced.

Voici les jeux qui bénéficient du DLSS 4 sur PC :



Grand Theft Auto V Enhanced :





Déjà enrichi avec l’occlusion ambiante en ray tracing, l’éclairage en illumination globale ray tracing, les ombres en ray tracing et les reflets en ray tracing, une nouvelle mise à jour de Grand Theft Auto V Enhanced ajoute la prise en charge du DLSS 4 avec Multi Frame Generation et du DLSS Frame Generation, en plus de l’accélération offerte par le DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex. En 4K, avec le ray tracing et tous les autres réglages au maximum, le DLSS 4 avec Multi Frame Generation augmente les fréquences d’images de la série GeForce RTX 50 d’une moyenne de 3,9×, offrant aux joueurs une action haute fidélité et un gameplay fluide et rapide.

Senua’s Saga: Hellblade II :





Ninja Theory enrichit Senua’s Saga: Hellblade II avec une nouvelle mise à jour Enhanced, disponible dès aujourd’hui. Elle introduit un nouveau préréglage graphique « Très élevé » pour renforcer l’immersion et la qualité d’image, ainsi qu’un nouveau mode de jeu « Dark Rot », des commentaires des développeurs et un mode photo amélioré. De plus, les joueurs équipés d’une GeForce RTX série 50 peuvent activer le DLSS 4 avec Multi Frame Generation pour accélérer encore davantage les fréquences d’images aux plus hautes résolutions et niveaux de détail. Alors que le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution multipliaient déjà les fréquences d’images par une moyenne de 3× en 4K, réglages maximum, lors de la sortie, cette mise à jour pousse les gains encore plus loin ! Avec NVIDIA Reflex activé, la latence PC est réduite jusqu’à 57 %, rendant Senua’s Saga: Hellblade II encore plus réactif sur un PC ou un ordinateur portable GeForce RTX.

Supraworld :





Ce jeu de puzzle à la première personne de type Metroidvania s’appuie sur les très appréciés Supraland, Supraland Crash et Supraland Six Inches Under de Supra Games. Supraworld permet aux joueurs d’incarner un apprenti de la guilde des solveurs dans un monde miniature fait à la main. Explorez, résolvez des énigmes, ignorez la quête principale et bien plus encore dans ce vaste monde interconnecté. Et Supraworld ne fait pas exception à ses prédécesseurs concernant les technologies DLSS. Cela signifie une prise en charge dès le premier jour du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, du DLSS Frame Generation et du DLSS Super Resolution, lorsque Supraworld entrera en accès anticipé le 15 août. Et si vous préférez pousser la qualité d’image au maximum, il y a également la prise en charge du DLAA.

Titan Quest II :





Grimlore Games et THQ Nordic ont récemment sorti Titan Quest II en accès anticipé, et en quelques jours, plus de 300 000 exemplaires ont été vendus. Dans Titan Quest II, Némésis, la déesse de la rétribution, est hors de contrôle. Elle corrompt les fils du destin et condamne à une punition éternelle tous ceux qui s’opposent à elle – y compris vous. Prenez l’arme de votre choix et affrontez certaines des forces les plus puissantes de la mythologie grecque pour arrêter Némésis, libérer ceux qu’elle a punis et tisser votre propre épopée. Dès le lancement, Titan Quest II propose toute la gamme des technologies DLSS 4, offrant aux joueurs GeForce RTX l’expérience ultime. Le DLSS 4 avec Multi Frame Generation multiplie les fréquences d’images sur les GPU GeForce RTX série 50, le DLSS Frame Generation accélère les performances sur les GPU GeForce RTX série 40, et le DLSS Super Resolution améliore les performances sur tous les autres GPU GeForce RTX. De plus, le nouveau modèle IA transformeur amélioré du DLSS Super Resolution peut être sélectionné pour affiner encore la qualité d’image, ou les joueurs peuvent choisir d’activer le DLAA à la place du DLSS Super Resolution, conjointement avec le DLSS Multi Frame Generation et le DLSS Frame Generation, pour des niveaux de qualité d’image maximaux. En activant NVIDIA Reflex, les joueurs GeForce RTX peuvent encore réduire la latence PC.