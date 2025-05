NVIDIA : un nouveau pilote pour le FPS démoniaque du moment et un point sur les jeux compatibles DLSS 4

Cette semaine, le Doom Slayer va faire son grand retour avec DOOM: The Dark Ages, un jeu de tir à la première personne évidemment développé par id Software et attendu par de très nombreux fans, surtout sur ordinateurs. En attendant le lancement, NVIDIA prend les devants et publie dès aujourd'hui un nouveau pilote, à télécharger sur son site officiel ou via l'application PC.

Pour rappel, DOOM: The Dark Age - Édition Premium est offert pour l'achat d'une carte graphique GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti ou 5070, ou d'un PC portable équipé de l'un de ces GPU. Le FPS bénéficiera également des technologies de NVIDIA, dont le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, tout comme d'autres titres, le constructeur de cartes graphiques fait le point sur les nouveautés :

DOOM: The Dark Ages : Le très attendu DOOM: The Dark Ages sera disponible en accès anticipé demain pour ceux qui ont acheté l'Édition Premium ou notre bundle GeForce RTX 50 Series et sera disponible mondialement le 15 mai. Les joueurs GeForce RTX bénéficieront de l'expérience PC définitive grâce à notre partenariat technique avec id Software. Multipliez les taux de rafraîchissement sur les GPU GeForce RTX 50 Series en moyenne par 4 en 4K en utilisant le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Doublez les performances sur les GPU GeForce RTX 40 Series en utilisant le DLSS Frame Generation et améliorez la qualité d'image sur tous les GPU GeForce RTX avec le modèle d'IA transformer avec le DLSS Super Resolution. Accélérez les technologies de ray tracing natif idTech8 de DOOM: The Dark Ages avec GeForce RTX Ray Tracing Cores et rendez le gameplay encore plus réactif avec NVIDIA Reflex. Peu après le lancement, une mise à jour introduira le Path Tracing exclusif PC, portant l'éclairage en ray tracing à un niveau supérieur sur les GPU GeForce RTX 50 Series grâce au DLSS Ray Reconstruction. Vous pouvez également jouer à DOOM: The Dark Ages en le diffusant depuis le cloud avec un abonnement Ultimate ou Performance avec NVIDIA GeForce NOW.

New World: Aeternum : New World: Aeternum d'Amazon Games est un RPG d'action passionnant situé sur l'île surnaturelle d'Aeternum. En tant que naufragé échoué sur les rives de l'île mystérieuse, forgez votre destin dans une aventure remplie de danger et d'opportunités. Le 13 mai, New World: Aeternum Season 8 - Season of the Divide sera lancée et introduira le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Les joueurs GeForce RTX 50 Series peuvent obtenir les taux de rafraîchissement les plus élevés possibles en utilisant le DLSS Multi Frame Generation, les propriétaires de GeForce RTX 40 Series peuvent augmenter les performances avec le DLSS Frame Generation, et tout le monde peut activer le DLSS Super Resolution. De plus, les joueurs peuvent activer NVIDIA Reflex, rendant le gameplay encore plus réactif en réduisant la latence du PC.

Application NVIDIA : L'application NVIDIA est le compagnon indispensable des utilisateurs de PC et d'ordinateurs portables équipés de GPU NVIDIA. L'un des ajouts les plus récents est la possibilité de mettre à jour les jeux et les applications avec la prise en charge du DLSS 4 avec Multi Frame Generation et des modèles DLSS AI. Aujourd'hui, quinze nouveaux supports du DLSS pour les jeux les plus récents sont disponibles, multipliant les performances, améliorant la qualité de l'image et améliorant votre expérience, retrouvez ici la liste complète des jeux et applications qui supportent le DLSS. Notre tout dernier pilote Game Ready prend également en charge 7 écrans compatibles G-SYNC qui offrent une expérience de base à fréquence de rafraîchissement variable (VRR) qui rend vos jeux plus fluides et plus agréables.

