NVIDIA : un nouveau pilote et du DLSS 4 pour Assassin's Creed Shadows et la démo de Half-Life 2 RTX

Cette semaine encore, NVIDIA fait le point sur son actualité et le constructeur de cartes graphiques lance aujourd'hui un nouveau pilote GeForce Game Ready, accompagnant la sortie d'Assassin's Creed Shadows (déjà disponible) et de The Last of Us Part II Remastered (3 avril prochain), qui bénéficient tous les deux du DLSS 4 avec Multi Frame Generation.

Le driver prend également en charge le DLSS 4 sur la nouvelle démo de Half-Life 2 RTX, inZOI et Warhammer 40,000: Darktide, voici ce qu'il faut savoir :

Half-Life 2 RTX : Les détenteurs de Half-Life 2 peuvent dès maintenant télécharger gratuitement une démo de Half-Life 2 RTX sur Steam, mettant en avant le travail d’Orbifold Studios sur Ravenholm et Nova Prospekt, en attendant la sortie complète du jeu à une date ultérieure. Développé avec RTX Remix, Half-Life 2 RTX est un remaster communautaire du classique de Valve, réalisé par Orbifold Studios et proposant du ray tracing complet, des assets remasterisés et le DLSS 4. Avec l’ambition de remasteriser l’intégralité de Half-Life 2, Orbifold met à jour chaque texture, modèle et niveau, ajoutant du détail géométrique supplémentaire aux bâtiments et aux surfaces pour interagir de manière réaliste avec l’éclairage ray-tracé. Même les particules et les animations sont retravaillées pour offrir une expérience graphique digne des standards actuels. Tous les détails sur la démo sont disponibles dans cet article.

: Les détenteurs de Half-Life 2 peuvent dès maintenant télécharger gratuitement une démo de Half-Life 2 RTX sur Steam, mettant en avant le travail d’Orbifold Studios sur Ravenholm et Nova Prospekt, en attendant la sortie complète du jeu à une date ultérieure. Développé avec RTX Remix, Half-Life 2 RTX est un remaster communautaire du classique de Valve, réalisé par Orbifold Studios et proposant du ray tracing complet, des assets remasterisés et le DLSS 4. Avec l’ambition de remasteriser l’intégralité de Half-Life 2, Orbifold met à jour chaque texture, modèle et niveau, ajoutant du détail géométrique supplémentaire aux bâtiments et aux surfaces pour interagir de manière réaliste avec l’éclairage ray-tracé. Même les particules et les animations sont retravaillées pour offrir une expérience graphique digne des standards actuels. Tous les détails sur la démo sont disponibles dans cet article. inZOI : Le jeu de KRAFTON, inZOI, fait partie des 5 jeux les plus ajoutés à la liste de souhaits sur Steam, et sortira en accès anticipé le 28 mars à 00:00 UTC. Les joueurs d’inZOI peuvent transformer les PNJ de la ville (les Zoïs) en personnages autonomes grâce à l’activation de la fonction expérimentale Smart Zoi, qui améliore leur intelligence artificielle. Ces Zoïs améliorés sont conçus pour réagir et s’adapter plus intelligemment et plus naturellement à leur environnement en fonction de leur personnalité. La technologie NVIDIA ACE derrière Smart Zoi repose sur un modèle de langage compact de 0,5 milliard de paramètres, le Mistral NeMo Minitron. Grâce aux méthodes de distillation uniques de NVIDIA, ce modèle offre des performances optimales avec une latence réduite, exclusivement accélérées par les GPU GeForce RTX. (Lire aussi : inZOI : il va falloir un gros PC gaming pour profiter du Sims-like) Warhammer 40,000: Darktide : Plongez dans les profondeurs de Tertium, une cité-ruche impitoyable du 41e millénaire. Formez des équipes de 4 joueurs maximum, saisissez votre arme de l’univers Warhammer 40,000 et éliminez les hérétiques tentant de prendre le contrôle de la ville. Le jeu prenait déjà en charge le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex lors de son lancement en 2022, mais une mise à jour prévue la semaine prochaine intègre désormais le DLSS 4. Cela inclut le DLSS Multi Frame Generation pour les joueurs équipés de GeForce RTX Série 50, et met à jour le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution avec les derniers modèles IA, pour encore plus de performances et une qualité d’image améliorée.

: Plongez dans les profondeurs de Tertium, une cité-ruche impitoyable du 41e millénaire. Formez des équipes de 4 joueurs maximum, saisissez votre arme de l’univers Warhammer 40,000 et éliminez les hérétiques tentant de prendre le contrôle de la ville. Le jeu prenait déjà en charge le DLSS Frame Generation, le DLSS Super Resolution et NVIDIA Reflex lors de son lancement en 2022, mais une mise à jour prévue la semaine prochaine intègre désormais le DLSS 4. Cela inclut le DLSS Multi Frame Generation pour les joueurs équipés de GeForce RTX Série 50, et met à jour le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution avec les derniers modèles IA, pour encore plus de performances et une qualité d’image améliorée. Control : Lauréat de plus de 80 prix, le jeu d’action-aventure à la troisième personne de Remedy Entertainment, Control, s’offre une nouvelle mise à jour qui améliore encore l’expérience graphique. Désormais, une version plus récente du DLSS est disponible, offrant une qualité d’image supérieure, et les utilisateurs de l’application NVIDIA peuvent activer manuellement le modèle IA transformer DLSS 4, augmentant le niveau de détail, la clarté et la stabilité de l’image. Désormais, toutes les résolutions sont prises en charge avec le DLSS, qui permet de réactiver le grain de film avec le DLSS, et la prise en charge du HDR est également ajoutée et compatible avec le DLSS. Les ombres sont améliorées en mode ray tracing + DLSS, la fidélité des textures est optimisée en mode DLSS Performance, et DLAA est maintenant disponible directement dans le jeu. Un nouveau preset Ultra Ray Tracing a également été ajouté, tirant parti des GPU récents et plus rapides pour augmenter le nombre de rayons par pixel, améliorer la qualité d’image, la stabilité temporelle, la qualité des textures, et accélérer le streaming de textures. Le jeu prend désormais en charge un plus large éventail de formats d’écran, jusqu’au 48:9, ajoute un curseur de FOV, et passe de 8 bits à 10 bits pour le SDR, réduisant ainsi le banding des couleurs.

Vous pouvez acheter Assassin’s Creed Shadows à partir de 62,99 € sur Amazon et Gamesplanet.

Lire aussi : TEST Assassin’s Creed Shadows : une aventure prenante à ne pas louper sur PC