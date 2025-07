NVIDIA : Clair Obscur: Expedition 33 et trois autres jeux accueillent le DLSS 4, un nouveau driver est disponible

Comme toutes les semaines, NVIDIA fait le point sur les jeux vidéo prenant en charge ses technologies et plus particulièrement le DLSS 4 avec Multi Frame Generation. Grâce à la puissance des cartes graphiques GeForce RTX Série 50, le DLSS 4 « accélère la fréquence d’images en faisant appel à l’IA pour générer jusqu’à trois images par trame à afficher ».

Cette semaine, NVIDIA annonce que cinq jeux bénéficient du DLSS 4 avec Multi Frame Generation, notamment un jeu de rôle français qui a fait sensation : Clair Obscur: Expedition 33.

Clair Obscur: Expedition 33 :





Clair Obscur: Expedition 33 est l'un des jeux les mieux notés de l'année et s'est rapidement écoulé à plusieurs millions d'exemplaires. À sa sortie, il proposait le support pour le DLSS Super Resolution et le DLAA. Grâce à une nouvelle mise à jour, Clair Obscur: Expedition 33 inclut désormais le support pour le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Frame Generation et NVIDIA Reflex, permettant aux joueurs équipés de GeForce RTX 50 Series et GeForce RTX 40 Series d'accélérer encore les taux de rafraîchissement, et à tous les joueurs GeForce RTX de rendre le jeu encore plus réactif.

(Lire aussi : TEST Clair Obscur: Expedition 33, entre rêve et effacement, le cœur serré...)

Dead Take :





Bravez un manoir luxueux et hanté dans Dead Take, un jeu d'horreur psychologique à la première personne conçu par Surgent Studios, développeur récompensé aux BAFTA, publié par Pocketpair Publishing, et mettant en scène les talents de Ben Starr, acteur de jeu renommé. Lors du lancement de Dead Take aujourd'hui, les joueurs de GeForce RTX peuvent activer le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution pour accélérer et améliorer leur expérience.

Rune Factory: Guardians of Azuma :





Rune Factory: Guardians of Azuma de Marvelous Inc. et XSEED Games emmène les joueurs sur les terres jusqu'alors inexplorées d'Azuma en tant que Danseur de la Terre, où ils s'embarqueront dans une aventure épique remplie de combats palpitants, de vastes terres, d'une distribution variée, et de quatre villages et fermes à thème saisonnier à reconstruire avec l'aide des locaux. Les joueurs GeForce RTX plongeant dans Rune Factory: Guardians of Azuma peuvent activer le DLSS Frame Generation et le DLSS Super Resolution, accélérant les taux de rafraîchissement. Et via l'application NVIDIA, les propriétaires de GeForce RTX 50 Series peuvent activer le DLSS 4 avec Multi Frame Generation, pour des performances encore plus rapides.

F1 25 :





EA SPORTS invite les joueurs à prendre la tête alors qu'un nouveau chapitre de la Formule 1 commence avec EA SPORTS F1 25, le jeu officiel du Championnat du Monde de Formule 1 2025 de la FIA. Les joueurs vivront les hauts et les bas émotionnels dans le dernier volet du mode histoire préféré des fans, Braking Point, avec Konnersport luttant désormais pour les championnats, alors qu'un événement dramatique plonge l'équipe dans le chaos. Vous pouvez découvrir notre nouvelle vidéo d'EA SPORTS F1 25 capturée avec des effets de path tracing immersifs activés et maximisés, et avec des performances accélérées par le DLSS 4 avec Multi Frame Generation.

(Lire aussi : TEST F1 25 : un peu de fraîcheur, mais toujours pas de révolution)

7 Days to Die :





Dans un monde post-apocalyptique impitoyable envahi par les morts-vivants, 7 Days to Die est un jeu en monde ouvert qui combine de manière unique tir à la première personne, horreur de survie, défense de tour et jeux de rôle, acheté par plus de 20 millions de joueurs. Une récente mise à jour majeure a amélioré le jeu populaire avec le DLSS Super Resolution et le DLAA, offrant aux joueurs GeForce RTX le choix de maximiser les performances ou d'améliorer la qualité d'image. Pour activer le DLAA, réglez le "Mode Upscaler" sur "DLSS", et sous "Préréglage Upscaler", sélectionnez "Native AA".