RUMEUR sur Prince of Persia : Les Sables du Temps, une période de sortie plus précise pour le remake

Une sortie imminente ?





Vendredi dernier, à l'occasion du bilan d'Ubisoft, nous avons de nouveau eu la confirmation que le remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps sortira au quatrième trimestre de l'actuelle année fiscale de l'éditeur, soit entre le 1er janvier et le 31 mars 2026. Sauf que depuis le visuel environnemental partagé en juin, absolument rien n'a été montré concernant ce jeu développé par Ubisoft Montréal officialisé en juin 2024, qui a fait table rase du projet de 2020. Et pourtant, il pourrait être disponible dans deux petits mois...

C'est en effet ce que rapporte Insider Gaming. Selon ses sources, la sortie de ce Prince of Persia : Les Sables du Temps moderne serait prévue pour la mi-janvier 2026. Cela avait été le cas pour Prince of Persia: The Lost Crown début 2024 et n'aurait donc rien de surprenant, si ce n'est que ce dernier avait tout de même eu droit à plusieurs aperçus en amont les mois précédents.

Rendez-vous aux Game Awards ?





Ces mêmes sources pensent qu'il pourrait être présenté lors de la cérémonie des Game Awards dans la nuit du 11 au 12 décembre, qui est après tout le dernier gros rendez-vous prévu avant les fêtes. Dans tous les cas, ce sera donc une promotion express, un choix qui pourrait clairement le pénaliser.

Si vous souhaitez vous replonger dans l'original, Prince of Persia : Les Sables du Temps (2003) est actuellement vendu à seulement 1,99 € sur GOG.com.