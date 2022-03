RUMEUR sur Ubisoft : un gros évènement un temps prévu avant l'E3, une suite d'Immortals Fenyx Rising et un nouveau Prince of Persia dans les tuyaux

Depuis 2020, certains éditeurs ont changé leur manière de communiquer avec les joueurs leurs annonces, dont Ubisoft qui organise désormais des conférences en ligne pré-enregistrées sous le format Ubisoft Forward. Nous ne connaissons pas encore ses plans à ce sujet pour 2022, notamment lors de la période de l'E3, mais ce qui est certain, c'est qu'il a bien des titres en développement qui n'attendent qu'à être présentées plus en détail. Du moins, tout cela était vrai avant que le toujours très bien renseigné Tom Henderson ne publie un article ce lundi soir sur le site Xfire, clamant que plusieurs de ses sources ayant connaissance des plans de l'éditeur lui auraient rapporté qu'un gros évènement aurait été en cours de production.

Le passé est de rigueur en raison de ce qui se passe de par le monde (la guerre en Ukraine, encore et toujours), qui aurait mis ces plans en pause. Le but aurait été de diffuser cette présentation en amont de l'E3 2022 (comprendre plus que les conférences habituelles) afin de ne pas être noyé par le flot d'annonces de cette période. Qu'elle ait lieu ou non de cette manière, ce sont 20 jeux qui seraient apparemment prêts à être présentés au public, lors de cet évènement ou non, dont des inédits.

En effet, le journaliste a préparé une liste dans laquelle l'existence de certains projets est pour la toute première fois abordée. Le journaliste a également inclus des périodes de sortie, à prendre avec des pincettes en dehors de ce qui a pu être dit par le passé, notamment lors du dernier bilan financier. Voici pour résumer :

Comme vous pouvez le lire, une suite à Immortals Fenyx Rising (toujours en vente sur Amazon) serait en développement, supposément chez Ubisoft Québec, puisque le premier épisode aurait contenté l'éditeur en termes de performances. Le jeu serait en pré-production, ce qui pour le coup parait étonnant s'il devait être présenté sous peu, sans doute alors uniquement avec une cinématique CGI.

En plus du remake de Prince of Persia : Les Sables du Temps, un autre jeu de la licence serait lui en développement du côté d'Ubisoft Montpellier et sans doute d'autres studios, qui prendrait pour inspiration les metroidvania Ori (sans la culture d'entreprise de Moon Studios si possible...) et serait ainsi réalisé en 2,5D. Ivory Tower plancherait de son côté sur The Crew 3, qui ferait alors possiblement suite à l'Année 5 du deuxième épisode. Il n'a pas inclus le jeu Star Wars de Massive n'a pas été inclus, car sa sortie serait trop lointaine selon lui.

Prenez évidemment tout cela avec d'énormes pincettes, mais cela a de quoi intriguer tout en faisant le point sur ce qu'a en réserve Ubisoft pour les mois et années à venir.

Lire aussi : Ubisoft Scalar : une technologie en cloud innovante dévoilée, une nouvelle licence l'utilisant en développement