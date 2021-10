Ghost Recon Frontline : un FPS massivement multijoueur free-to-play façon Battle Royale annoncé !

Ubisoft a annoncé qu'il tiendrait un Ghost Recon 20th Anniversary Showcase ce soir à 19h00 sur YouTube, pour parler de l'héritage de la franchise et surtout révéler un tout nouveau projet. Comme souvent dans l'industrie du jeu vidéo, et encore plus du côté d'Ubisoft, un leak ou plutôt une boulette vient peut-être de vendre la mèche avant l'heure.

Un onglet apparu un peu trop tôt sur Ubisoft Connect a en effet mentionné l'arrivée d'une bêta fermée pour un certain Ghost Recon Frontline. Nous n'avons pas pu le constater par nous même, alors gardez à l'esprit qu'il pourrait s'agir d'un fake... La première image du projet montre à priori un cadre moderne, et le titre correspond surtout à un message posté puis supprimé sur Reddit. Ce dernier disait que ce Ghost Recon Frontline serait un FPS développé par Ubisoft Paris se déroulant à notre époque au Vietnam, sans open world, mais avec des niveaux linéaires dotés d'éléments sandbox. Il faudra bien évidemment attendre la révélation de ce soir pour savoir s'il disait vrai.

Pour mémoire, les Wolves de Ghost Recon seront aussi présents dans le free-to-play Tom Clancy's XDefiant. Ghost Recon Breakpoint, qui n'a pas encore tout à fait tiré sa révérence, est lui disponible à partir de 17,00 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : si l'image et le nom du jeu étaient bien les bons, les informations qui les accompagnaient étaient beaucoup moins juste ! Tom Clancy's Ghost Recon Frontline est bel et bien une réalité, et est développé par Ubisoft Bucarest. Il s'agira d'un free-to-play massivement multijoueur, à la première personne, pouvant accueillir plus de 100 joueurs en escouade sur l'île fictive de Drakemoor. Plusieurs modes et classes seront disponibles pour faire varier les expériences, avec forcément de la personnalisation de nos unités pour approfondir l'expérience.



Tom Clancy's Ghost Recon Frontline est un jeu de tir gratuit massivement JcJ qui associe action et tactique dans l'univers renommé de Ghost Recon. Avec un système de classes avancé et un vaste panel d'outils d'appui tactique, il laisse les joueurs totalement libres de concevoir leurs stratégies pour prendre le dessus sur l'adversaire et remporter chaque combat. UNE LIBERTÉ TACTIQUE SANS PRÉCÉDENT

Changez de mercenaire, même au plus fort du combat. Modelez le champ de bataille autour de vous en demandant des renforts tactiques comme de redoutables autotourelles, des drones lance-fumée et d'imposantes barricades. Il y a toujours plusieurs moyens de gagner et vous êtes totalement libre de choisir votre stratégie. ESCOUADES ET CLASSES

Faites équipe avec d'autres joueurs du monde entier pour constituer l'escouade parfaite grâce à un système de classes poussé aux effets marqués. La jouabilité sur mesure vous laisse libre de développer vos propres stratégies. UN CHAMP DE BATAILLE GIGANTESQUE

Découvrez l'île de Drakemoor, un open-world très diversifié au cœur du conflit de Ghost Recon Frontline. Composé de nombreux lieux emblématiques et de plusieurs biomes distincts allant de la haute montagne au désert aride et impitoyable, sous des conditions climatiques en évolution perpétuelle, Drakemoor vous obligera à vous adapter en permanence.

Pour les curieux, un test fermé aura lieu sur PC du 14 au 21 octobre 2021, et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire sur le site officiel.

Voici la configuration minimale requise pour jouer à Ghost Recon Frontline en mode 1080p / paramètres bas : AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5 4460 • RAM : 8 Go • AMD Radeon RX 470 (4 Go) / Nvidia Geforce GTX 670/760/960 (4 Go) • Windows 10 Voici la configuration conseillée pour jouer à Ghost Recon Frontline en mode 1080p / paramètres élevés : AMD Ryzen 5 1600/Intel Core i7 6700K • RAM : 16 Go • AMD Radeon RX 480 (8 Go) / Nvidia Geforce GTX 1060 (6 Go) • Windows 10

Si vous préférez jouer sur d'autres plateformes, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour de futures phases d'essai. Car oui, à termine, Ghost Recon Frontline sortira sur PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, Stadia et Luna, à une date encore inconnue.



