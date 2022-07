Ubisoft : quatre jeux annulés par l'éditeur dont Ghost Recon Frontline et Splinter Cell VR !

À l'occasion du bilan trimestriel d'Ubisoft, ce ne sont clairement pas de bonnes nouvelles qui sont ressorties. Déjà, Avatar: Frontiers of Pandora a été repoussé à la prochaine année fiscale, mais ce n'est pas tout. Lors de la téléconférence qui a suivi, ce sont pas moins de quatre projets de l'éditeur dont nous avons appris l'annulation pure et simple... Si deux d'entre eux n'avaient pas été annoncés, les autres étaient tirés de licences bien connues et avaient été dévoilés de longue date.

Pour commencer, c'est le projet Splinter Cell VR annoncé en septembre 2020 qui passe à la trappe. Une offre d'emploi en janvier 2021 évoquait par ailleurs des modes multijoueurs. Les fans attendant le retour de Sam Fisher n'ont donc plus que Splinter Cell Remake à attendre, en espérant qu'Ubisoft Toronto aille bien jusqu'au bout. L'autre titre concerné avait lui été présenté en bonne et due forme à l'automne dernier puisqu'il s'agit de Ghost Recon Frontline, le FPS free-to-play aux faux airs de Battle Royale conçu par le studio de Bucarest et qui n'avait pas spécialement enthousiasmé la communauté à son annonce pour les 20 ans de la saga. Un véritable nouvel épisode de la licence serait là encore en développement, donc wait & see.

