Splinter Cell : Ubisoft officialise le développement d'un nouveau jeu, et ce sera un remake !

Vous commencez à connaître l'histoire : la série Splinter Cell est à l'arrêt depuis Blacklist en 2013, et si les rumeurs veulent qu'une suite ait été pensée chez Ubisoft Montréal par Jade Raymond, elle n'a jamais vu le jour. Un Splinter Cell VR est tout de même en développement, et les derniers bruits de couloirs voulaient qu'un épisode majeur soit entré en pré-production.

Et ils avaient vu juste ! Sans crier gare, Ubisoft vient de confirmer qu'un nouveau Tom Clancy's Splinter Cell était bel et bien en développement chez Ubisoft Toronto ! Il ne s'agira pas d'un épisode inédit à proprement parler, mais d'un remake du premier volet, créé grâce au Snowdrop Engine. Ce moteur maison sera aussi utilisé sur Avatar: Frontiers of Pandora et le Star Wars de Massive Entertainment, permettant de délivrer un gameplay et des graphismes de nouvelle génération.

Le directeur créatif Chris Auty, le producteur Matt West et le producteur technique Peter Handrinos en ont dit plus sur leurs ambitions dans un article du site officiel. Déjà, ce Splinter Cell Remake, appelons-le comme ça pour le moment, n'en est qu'à ses débuts. Il modernisera les technologies de l'expérience originale tout en conservant ses codes, et surtout le fait que la furtivité soit au centre des préoccupations. Il conservera ses niveaux resserrés où chaque recoin sert de prétexte à des situations de tension et où l'analyse et la planification de nos actions seront essentielles.

L'équipe est composée de néophytes et de vétérans de la franchise, dont quelques-uns qui ont contribué au premier jeu du studio, Splinter Cell: Blacklist. Elle le promet, son motto est « Respect the goggles », preuve qu'elle a envie de respecter le Splinter Cell originel et ses fans en proposant un vrai jeu d'infiltration. Chris Auty déclare enfin vouloir poser « une base solide pour l'avenir de Splinter Cell », ce qui veut dire que le remake pourrait relancer la série. Beaucoup de nouvelles réjouissantes d'un coup, non ? Ubisoft Toronto cherche désormais à recruter de nouveaux éléments pour gonfler ses rangs, alors ne vous attendez pas à entendre reparler du projet d'ici quelques mois, voire plusieurs années.