Splinter Cell : le directeur du remake quitte Ubisoft

Cela fait près de 10 ans que les fans de jeux d'infiltration n'ont pas eu droit à un nouveau Splinter Cell, le dernier en date étant Blacklist, sorti en 2013. Sam Fisher aurait pu faire son retour en réalité virtuelle avec Splinter Cell VR, mais le projet a été annulé. Cependant, Ubisoft a annoncé en fin d'année dernière un remake du premier opus.

Les fans sont évidemment impatients de découvrir ce titre, mais voilà qu'une mauvaise nouvelle tombe : le directeur du remake de Splinter Cell quitte Ubisoft. Sur LinkedIn, David Grivel explique qu’« après plus de 11 ans chez Ubisoft, il est temps pour moi de partir pour une nouvelle aventure ». Avant de participer à ce projet très attend, David Grivel avait travaillé sur Ghost Recon: Futur Soldier à Ubisoft Paris avant de s'envoler pour Ubisoft Toronto et œuvrer sur Splinter Cell Blacklist, Assassin's Creed Unity ou encore les Far Cry Primal, 5 et 6.

David Grivel ne dévoile pas encore la teneur de ses nouvelles aventures, mais pour le remake de Splinter Cell, cela soulève évidemment des questions. Le directeur a-t-il été remercié par Ubisoft suite à des tensions créatives en interne ? Pour d'autres raisons ? Ou a-t-il simplement saisi une opportunité immanquable malgré l'ampleur de ce projet de remake ? Pour rappel, cette nouvelle version de Splinter Cell n'a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez retrouver l'opus original à 4,99 € sur GOG.com.

Lire aussi : Splinter Cell Remake : le scénario de l'original va être « réécrit et mis à jour pour un public moderne »