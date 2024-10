Splinter Cell : des nouvelles rassurantes pour le remake ?

En 2021, Ubisoft officialisait le développement d'un remake de Splinter Cell, son jeu d'infiltration culte sorti à l'origine en 2002. Le titre délaissera l'Unreal Engine pour utiliser le moteur de jeu Snowdrop Engine, déjà vu dans les The Division, Avatar: Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws plus récemment. Les développeurs expliquaient alors que le projet n'en était qu'à ses débuts, le scénario sera « réécrit et mis à jour pour un public moderne », mais le directeur du remake a quitté Ubisoft moins d'un an après l'annonce.

Malgré des concepts arts, du très léger teasing sur les réseaux sociaux, Splinter Cell Remake ne fait plus parler de lui, les fans craignent que le projet n'ait été annulé, d'autant qu'Ubisoft Toronto, en charge du développement, a récemment licencié des employés. Le studio ne communique pas, mais d'après les informations d'Insider Gaming, Splinter Cell Remake sera toujours en développement, sous le nom de code North. Le journaliste précise que ses sources ont « confirmé que le jeu était conçu avec le Snowdrop Engine », une information pourtant annoncée dès l'officialisation du jeu et présente sur le site officiel d'Ubisoft, rien de neuf de ce côté-là donc...

Insider Gaming rajoute que ses sources suggèrent une date de sortie prévue pour 2026, mais rien n'est encore gravé dans le marbre chez Ubisoft Toronto. Bref, les fans vont devoir se montrer patient avant de célébrer le grand retour de Sam Fisher. En attendant d'en savoir davantage sur Splinter Cell Remake, vous pouvez acheter le jeu original à 4,99 € sur Gamesplanet et GOG.com.