Les Fourmis : une énorme mise à jour lancée et elle est gratuite

Une grosse mise à jour gratuite pour Les Fourmis de Microids





Les Fourmis aura été une excellente surprise du côté de chez Microids l'année dernière. Le jeu de stratégie adapté du roman de Bernard Werber a obtenu une note moyenne de 77/100 sur Metacritic et des évaluations globales « plutôt positives » sur Steam. Le développeur Tower Five ne va pas s'arrêter en si bon chemin et lance cette semaine une première mise à jour majeure et gratuite : Swarm Together.

Que rajoute la mise à jour gratuite Swarm Together ?





Cette grosse mise à jour s'adresse surtout aux joueurs qui ont déjà terminé Les Fourmis et qui veulent davantage de rejouabilité. Elle rajoute de nouveaux modes, des unités et des pouvoirs tactiques, sans oublier des améliorations d'équilibrage. Voici tout ce qu'il faut savoir sur la mise à jour Swarm Together :

MODES DE JEU



Mode Horde (Solo ou Co-op) Survivez à des vagues infinies d'ennemis toujours différentes. Jusqu'où tiendrez-vous ? Story Challenge Mode Rejouez 6 missions scénarisées avec un système de score.

Optimisez vos stratégies pour gagner un maximum de points ! Mode 2 joueurs vs 2 IA Jouez en coopération contre deux colonies IA sur une nouvelle carte conçue pour les batailles d'envergure. NOUVELLES UNITÉS & POUVOIRS



Nouveau support : le Paussus Unité furtive capable de voler les ressources d'un nid ennemi sans être détectée. Nouveau pouvoir : Tempête de phéromones Crée un brouillard qui bloque la vision et les infos dans une zone... idéal pour les attaques surprises. QUALITÉ DE VIE & ÉQUILIBRAGE



3 nouveaux niveaux de difficulté IA Des défis inédits pour les joueurs les plus expérimentés. Nouvelle option : Loadouts Créez vos arsenals favoris et choisissez-les en fonction de la carte, avant chaque partie. Rebalancing global : Les pucerons confèrent désormais un bonus de vitesse de déplacement.

Les escargots se déplacent 30 % plus vite.

Les géotrupes subissent 5 à 10 % de dégâts en moins.

Les frelons prennent 10 à 15 % de dégâts supplémentaires face aux artilleuses.

Les améliorations « Information » sont désormais moins coûteuses et plus efficaces.

Où acheter le jeu Les Fourmis ?





Les Fourmis est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, vous pouvez l'acheter à partir de 17,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc, GOG.com et Gamesplanet.