Lords of the Fallen 2 sera sanglant et nous savons quand il sera dévoilé

Après un premier jeu développé par Deck13, CI Games a confié à son studio Hexworks le développement de Lords of the Fallen, un Action-RPG Souls-like dans un univers de dark fantasy. Le titre a rencontré un vrai succès critique et commercial, de nombreuses mises à jour gratuites ont été publiées et une suite a été officialisée il y a un an. Cependant, les studios sont toujours restés très évasifs sur cette suite.

Un jeu sanglant à la gamescom 2025





Bonne nouvelle pour les fans, Lords of the Fallen 2 sera présenté au public dans quelques jours seulement. Geoff Keighley a d'abord posté une affiche teaser d'un mystérieux jeu qui sera dévoilé lors de la gamescom: Opening Night Live 2025 la semaine prochaine. Un poster avec le chiffre romain II et le texte « Le sang coulera », l'organisateur de la cérémonie rajoutant que « le sang marque le début de cette gamescom: Opening Night Live ». L'artwork est signé Maxime Taccardi, bien connu dans la scène Black Metal pour ses œuvres réalisées avec son propre sang...

Lords of the Fallen II sera dévoilé à la gamescom: Opening Night Live 2025





Mais quel est ce jeu ? Eh bien Marek Tyminski, CEO de CI Games, a vite coupé court au suspens en dévoilant qu'il s'agit de Lords of the Fallen II. Nous devrions donc avoir des informations concrètes sur cette suite le 19 août prochain, à partir de 20h00, pendant la cérémonie d'ouverture de la gamescom 2025. Une suite qui s'annonce déjà sanglante, CI Games évoquait pourtant un style artistique plus commercial. Lords of the Fallen II devrait également inclure de la coopération avec une progression partagée.

