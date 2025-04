Lords of the Fallen : la mise à jour 2.0 lancée avec un Pass ami gratuit et d'autres grosses nouveautés

CI Games l'avait teasé tout récemment, Lords of the Fallen accueille aujourd'hui sa mise à jour 2.0, un an après la version 1.5 Master of Fate. L'éditeur polonais et son studio de développement Hexworks ne se moquent pas des joueurs, ce contenu additionnel rajoute pas mal de nouveautés, dont des fonctionnalités qui vont ravir les joueurs adeptes de la coopération.

Lords of the Fallen bénéficie désormais d'une progression en coopération totalement partagée, les joueurs peuvent sauvegarder leurs progressions chacun de leur côté. Mieux encore, un Pass ami fait son apparition, permettant d'inviter un joueur dans sa partie, même s'il ne possède pas le jeu. Il aura accès à la création du personnage et au tutoriel hors ligne et pourra garder son loot entre les parties.

Hexworks améliore également le système de combats avec un meilleur verrouillage et des animations plus fluides. Un bouton dédié au saut fait même son apparition, ce qui devrait faciliter les phases de plateforme. Les développeurs ont aussi amélioré les sensations des armes, l'outil de création de personnage, l'interface utilisateur, le tutoriel ou encore la lampe d'ombre, qui peut désormais indiquer le chemin jusqu'au prochain vestige.

La mise à jour 2.0 de Lords of the Fallen est disponible gratuitement sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, du moins via l'Epic Games Store. Les développeurs indiquent qu'ils ont rencontré un souci technique sur Steam, le patch 2.0 aura un peu de retard sur la plateforme de Valve. Vous pouvez acheter Lords of the Fallen à partir de 19,99 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac et Gamesplanet.

