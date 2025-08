Les fans de Souls-like ont un énorme égo, The First Berserker: Khazan l'a prouvé

Les Souls-like ont la cote





Le genre Souls-like est plus populaire que jamais. Si la franchise des Dark Souls était plutôt de niche (avec quand même 10 millions de copies vendues pour le troisième opus), Elden Ring a permis à de nouveaux joueurs de découvrir ce sous-genre de l'Action-RPG. Les développeurs ne cessent de proposer des Souls-like, certains valent clairement le détour, à l'instar de The First Berserker: Khazan, sorti en mars dernier sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.

En plus de ses nombreuses mécaniques de gameplay et ses pièces d'équipement qui influent sur la difficulté, The First Berserker: Khazan propose deux modes : Normal (par défaut) et Facile. Malgré son nom, il ne permet pas de rouler sur le jeu de Neople, les combats contre les boss restent exigeants. Mais c'est le terme Facile qui a déplu à la communauté, comme l'a expliqué Junho Lee, directeur créatif du jeu, dans un message publié sur Steam.

« Je préfère abandonner avec dignité plutôt que de m'abaisser à jouer en Facile »





Junho Lee explique que Neople a ajouté un mode plus simple en pensant que « si les joueurs rencontraient trop de difficulté, ils changeraient le jeu en mode Facile ». Mais non ! Les développeurs ont analysé les données et ont remarqué que « beaucoup abandonnent sans jamais changer le mode de difficulté ». Pourquoi ? Eh bien Neople a interrogé les joueurs, qui ont répondu : « Je préfère abandonner avec dignité plutôt que de m'abaisser à jouer en Facile ».

Certains joueurs ont précisé que si le mode de difficulté de base était Difficile, ils auraient sélectionné le mode Normal après avoir rencontré de gros obstacles pendant l'aventure. C'est donc bien le terme Facile qui rebute les puristes, préférant abandonner un jeu plutôt que de sélectionner ce mode. Neople a donc agi en conséquence et a renommé le mode Facile en Normal et le mode Normal en Défi. De base, The First Berserker: Khazan se lancera en mode Normal, il s'agit donc de l'ancien mode Facile, mais qui ne va blesser l'égo des puristes des Souls-like.

D'ailleurs, Junho Lee indique que de nombreux joueurs ont découvert les Souls-like grâce à The First Berserker: Khazan justement via son mode Facile, mais quelques joueurs ont avoué que « c'est le mode Facile le plus difficile auquel j'ai jamais joué ». Comme l'explique le directeur créatif du jeu, « la difficulté, c'est subjectif, et chacun aborde les défis de Khazan différemment ».

Le vrai défi enfin disponible dans The First Berserker: Khazan





Concernant l'ajustement de la difficulté, Neople avait à l'origine développé un jeu vraiment compliqué, une difficulté qui a été baissée aux fils des tests internes, mais le studio voulait quand même proposer une bonne dose de défis aux fans les plus motivés. Un mode pas encore assez compliqué, beaucoup de joueurs l'ont terminé « plus rapidement qu'escompté », mais grâce au patch publié il y a quelques jours, le défi est de nouveau de taille, c'est « le mode hardcore à sa forme la plus pure, celui que nous voulions implémenter originellement ».

L'analyse de Junho Lee est plutôt intéressante et devrait donner des idées aux autres développeurs de Souls-like qui veulent proposer un jeu au gameplay exigeant, sans pour autant rebuter les néophytes ou les moins patients. Si vous ne l'avez pas encore fait, The First Berserker: Khazan est disponible à partir de 46,83 € sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Leclerc et Gamesplanet.

